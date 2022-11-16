FBI局长国会作证：中国盗窃美国资料大于各国盗窃总和

中美关系

2022年11月15日，在美国华盛顿国会山，联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗-雷伊在众议院国土安全委员会 "国土面临的全球威胁 "听证会上作证。

美国联邦调查局(FBI)局长雷伊(Christopher Wray)15日在国会作证，指出：中国正大规模盗窃美国政府、企业与个人资料，数量大于其他各国盗窃的总和，中国的网络盗窃体系是世界上最大的。

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雷伊回答国会众议员哈什柏格(Diana Harshberger)提问说：“我们确实担心国安问题，包括中国政府可能控制从数以百万计的来源收集来的资料，或控制推荐的算法，进一步用来进行影响力操作，甚至用来控制数百万个装置的软件，这样，他们就有机会破坏个人装置计算机和手机等。

雷伊说：在中国资料如何分享都是问题，因为根据中国法律，企业有义务和政府分享资料。

雷伊特别表示：中资抖音（TikTok）在美国运营，引发对国家安全的极度担忧。他指出：中国政府可能利用这款视频共享应用程序影响用户，或控制他们设备，造成风险。

他补充说，北京还可以使用抖音母公司字节跳动（ByteDance）拥有的流行应用程序抖音来控制美国数百万台设备上的软件，使其有机会在技术上感染这些设备。

雷伊表示：美国管理当局早就在调查这家公司，联邦贸易委员会（CFIUS）主张禁止抖音在美国运行。

《华盛顿邮报》上周发表两位有影响力的国会议员、参议院情报委员会副主席卢比奥（Marco Rubio）和众议员加拉格尔（Mike Gallagher）的专栏文章，写道：抖音应该在美国被彻底禁止。两位议员表示他们计划提出法案，禁止抖音以及其它被中共有效控制的平台。

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