G20 习近平的风光和意外

习近平与G20峰会

“闭关”三年的中国国家主席习近平终于出关了，法国世界报形容习近平出关分两阶段，第一阶段，习九月份去乌兹别克出席上合会，见的主要是友邦，尤其是“老朋友”普京；这次来印尼巴厘岛。习真正来到了“世界竞技场”，老朋友普京不在，他将独自面对西方。

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二十大后登上权力顶峰的习近平，在巴厘岛一个接着一个与外国领袖会面。与美国总统拜登的会晤事先传出会不会砸锅的担忧，因为2021年阿拉斯加中美会谈被形容是“灾难性的”，杨洁篪宣布中方“不吃那一套”令观察人士至今震惊。这次拜习会，双方的语气是缓解的，当然，在核心问题上寸步不让，习近平的核心的核心是台湾，他说这是中国的第一道红线，他还告诉拜登，台湾问题是中国人自己的事，意思是美国不要干涉。拜登表面上仍然保持着多年前与习近平认识时的轻松习惯，但台湾问题也是他关注的核心，拜登虽然重申一个中国政策，但要紧的是中国不得胁迫台湾，美国反对任何一方单方面改变现状。拜登入主白宫以来曾四次表示，一旦北京入侵台湾，美国将出兵捍卫，“维持现状”四个字份量其实很重。

无论如何，从中国官媒对拜习会的反应看，还是相当地满意。央视新闻的微博视频称，“习近平主席为中美关系发展指明了一个方向和一条轨道。”可惜美国人和出席G20峰会的各国领袖们并不知道这条消息的内容。

习近平与西方多国领袖举行了会谈，法国总统马克龙希望习近平促请普京放弃战争，但中方媒体相关报道对此一笔带过，习近平还与澳大利亚总理阿尔巴尼斯会面，中国与澳大利亚几年来关系冷淡，尤其在澳大利亚把华为排除出5G市场，随后要求对新冠来源进行国际独立调查后，中方开始对澳大利亚采取贸易报复。因此，中澳峰会引起西方舆论关注。

习近平还应与日本首相岸田文雄周四在曼谷亚太经合峰会期间举行会谈，中日领导人上次面对面唔谈还是在2019年。岸田正在对东南亚进行持续八天的访问，G20与亚太峰会是其行程的一部分，岸田每到一处，都强调世界不允许凭借武力改变现状，基于法治的自由开放的国际秩序不可或缺。这被解读为他正努力争取更多支持应对中国的挑战。

习近平还与印度总理莫迪在东道国印尼为二十国集团领袖们举行的晚宴上交流互动，G20媒体中心的直播画面显示，习近平和夫人彭丽媛在晚宴即将结束前走向印尼总统佐科，似乎向东道主致谢。习近平然后与佐科一侧的莫迪握手，两人进行了交流。这可能是中国解放军和印度军队自2020年4月发生对峙以来，两国领导人第一次会面交流。莫迪和习近平今年9月曾出席在乌兹别克举行的上合峰会。两人并未会谈。

习近平与外国领袖的会面，官媒大报特报，显示领袖出面的重要，有观察人士分析，习近平许久没有亲临国际场合，引起外界好奇心自然而然，官媒的宣传就有点过分，好像仍有一种“万国来朝”的心态。

即便如此，风光之余，也有意外，习近平与加拿大总理特鲁多的会面就是意外，与中方表现出要与澳大利亚改善关系相反，中方有意冷淡加拿大，没有安排与特鲁多的正式会谈。但是特鲁多在领袖们必须出入的大厅碰到习近平，抓住机会与其交谈了十几分钟。加拿大毕竟是西方重要的一员，官媒还是提到“中加领导人简短会谈”，但是没有交代会谈内容。根据加拿大媒体报道，特鲁多主要跟习近平谈了两点，一是中方干预加拿大选举的问题，另外一点是俄罗斯侵乌问题。加拿大外交部随后依照惯例将此向媒体通报，结果引起习近平的不满。加拿大现场摄影记者拍摄的视频显示，星期三，习近平再次与特鲁多在大厅“偶遇”，习近平责备特鲁多不该将两人的“私下谈话”透露给媒体，抱怨加拿大这样做“不合适”。

G20峰会可能还有另外一个意外，英国首相苏纳克应与周三与习近平会谈，这将是英中关系紧张下两国领导人近五年来的第一次，苏纳克数周前在谈话中直指中国是“威胁”，但后来使用了“挑战”取代“威胁”，周三，见面突然被取消。英国政府发言人告诉法新社，这次会议“因日程安排问题而被取消”。记者询问中国外交部时，毛宁回应称，“我目前没有可以提供的消息。”毛宁随后强调，中方致力于同英方在相互尊重、平等互利基础上，推动中英关系健康稳定发展，希望英方同中方相向而行。

中英领导人会谈取消是否有其他原因，目前不得而知，但转载“中英领导人G20期间会晤取消？外交部回应”这条消息的凤凰网后面跟着的6000多条评论，大多是千篇一律的谩骂英国，诸如“支持取消，这个苏纳克太狂了”，“待英人脑袋清醒点再说。”好像满肚子的深仇大恨。

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