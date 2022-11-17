伦敦命令一家中国控制公司出售其半导体股份

中英关系

英国内政大臣夏普斯11月16日命令一家中资公司出售其在英国主要半导体制造商的股份。

英国政府周三命令一家中资公司出售其在英国主要半导体制造商的股份，此举可能会遭到中国政府的反对。

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英国政府发言人在一份声明中说。"在进行了详细的国家安全评估之后，英国内政大臣夏普斯（Grant Shapps）决定发布一项'最终命令'，要求安世半导体(Nexperia)出售至少86%的Newport Wafer Fab芯片制造商的股份，以防范对国家安全构成的潜在风险，"

夏普斯在他的官方指令中说，中方控制公司存在着与 "技术和知识有关的风险，可能会损害英国的能力”。

中国智能手机巨头闻泰科技(Wingtech)旗下的荷兰公司安世半导体"（Nexperia）已于2021年7月完成了对英国最大的芯片制造商Newport Wafer Fab的收购，收购金额未披露。

伦敦当局的这一宣布是在伦敦和北京之间的关系日益紧张以及对中国公司的海外投资进行审查期间作出的。

2020年，在美国提出对中国间谍活动的担忧后，伦敦禁止中国电信巨头华为在英国部署5G宽带网络设备，激怒了中国政府。

英国首相苏纳克上月上台时对中国持强硬立场，同时表示希望与中国进行贸易。

苏纳克曾计划在本周于印度尼西亚举行的G20峰会上与中国国家主席习近平举行双边会谈。但是，当波兰遭到导弹袭击时，西方盟友在巴厘岛被迫召开紧急会议应对，苏纳克与习近平的会谈被取消了。

英国政府发言人说：政府 "将继续支持商业和投资，同时保护国家安全。"

保守党议员艾丽西亚-卡恩斯说："我们的长期安全取决于我们经济的复原力，这意味着确保我们不会以短期内技术进步的名义让战略资产落入独裁政权手中。

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