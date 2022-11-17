布林肯将访问中国 深化美中沟通避免竞争变冲突

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美国国务卿布林肯周四向媒体谈及明年初对华访问表示，他的访华行程将会深化彼此的沟通，避免竞争关系变成冲突。讨论议题将包括美中两国之间的议题、亚太地区国家关心的议题以及全球关心的议题如气候、健康和经济等。而荷兰法院裁定马航MH17航班是被俄罗斯制造的导弹击落，美国对这一判决结果表示欢迎，布林肯称这是伸张正义的“重要一步”。

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中央社消息，亚太经济合作会议经济领导人周（APEC Economic Leaders' Week）14日到19日举行，15和16日为资深官员会议，17日为APEC部长级会议，18和19日为经济领导人会议（APEC Economic Leaders' Meeting）。这是新冠疫情爆发以来首场APEC领导人线下实体会议。

美国国务卿布林肯和贸易代表戴琪周四晚间在APEC会场的媒体中心举行记者会，说明此行的目的和成果。

媒体询问布林肯明年即将访问中国的行程，以及布林肯对这次行程的目标和期待，布林肯表示，正如美国总统拜登和中国国家主席习近平会面时强调，如果双方要负责任地处理彼此的关系和竞争，双方必须保持公开且持续加深彼此的沟通，这样才不会变成冲突。

布林肯表示，与此同时，双方要找到可以合作的领域，特别是那些不只对双方人民有影响而是攸关全球民众福祉的议题。

布林肯指出，拜习会面之后，不管是这次在曼谷参与APEC或是刚落幕的20国集团（G20）峰会，他听到许多国家乐见两国领导人的会面，各国都希望美中两国负责任地处理彼此的关系，因此他的访中行程将会继续讨论拜习会谈及的多项议题，并深化彼此的沟通。

布林肯说，这些议题包括美中两国之间的议题、亚太地区国家关心的议题以及全球关心的议题如气候、健康和经济等。至于何时访中，布林肯表示还在讨论当中。

另外，荷兰法院周四裁定马航MH17航班是被俄罗斯制造的导弹击落，并对3名涉案男子定罪，美国对这一判决结果表示欢迎，

称这一决定是伸张正义的“重要一步”。

布林肯在一份新闻稿中表示，“海牙法院的裁决标志着为2014年7月17日遇难的298人伸张正义的努力迈出了重要一步”。

此外，对于日前一枚导弹落入波兰的事件，布林肯在记者会中表示，他和乌克兰方讨论过相关的调查，但不管结果如何，各界都清楚，俄罗斯要承担最后的责任。布林肯表示，大家每天看到的是俄罗斯用导弹袭击乌克兰，试图摧毁乌克兰的基础设施，乌克兰有权自我捍卫，美国会坚定地支持乌克兰。

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