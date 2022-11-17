拜登称赞佩洛西是“民主的坚定捍卫者”

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美国政界重要人物南希·佩洛西周四宣布，在共和党明年1月掌控众院时，她将卸任民主党领袖职位，但会续留众院担任议员。共和党在美国中期选举中赢得众议院微弱多数席位。美国总统拜登称赞她是“民主的坚定捍卫者”。

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法新社报导，82岁的佩洛西周四在众院发表讲话，她对议员们表示："我不会竞选下一届国会民主党领导人，应该让新一代领导民主党党团了"。

在上周美国中期选举中，共和党以微弱多数夺回众议院，民主党则保住参议院掌控权。

佩洛西并回顾了她在众议院35年的工作历程表示，"美国的民主是伟大的，但也是脆弱的"。

佩洛西在1987年胜选进入国会，2007年首度成为议长，并在第2度出任议长时，主导对前总统特朗普的两次弹劾。现年82岁的佩洛西在众议院领导她所属的民主党接近20年，是国会中最有权势的民主党人，也是第一位担任众议院议长的女性。佩洛西卸任民主党领袖职务，象征美国政治一个时代的结束。

在美国总统继位顺序中，众议院议长是继副总统后的第2顺位继位者。

佩洛西上周表示，年迈丈夫保罗．佩洛西在11月8日中期选举前遭到袭击，这会影响到她如何决定未来。

白宫表示，总统拜登周四早上与佩洛西谈话，祝贺她完成了历史性的众议院议长任期，拜登表示，历史会记下她是我们史上最重要的众院议长。拜登并称赞佩洛西使数以百万计的美国人生活变得更好，拜登并提及佩洛西努力阻止了2021年1月6日国会骚乱"破坏民主"。

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