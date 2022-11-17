日中首脑时隔三年举行面对面会谈

中日关系

中国国家主席习近平与日本首相岸田文雄11月17日在泰国曼谷举行峰会前合影。

日本首相岸田文雄日本时间17日夜与中国国家主席习近平在泰国曼谷举行会谈，就以邦交正常化50周年为契机，面向关系稳定化而携手合作、不允许俄罗斯使用核武器等方面达成了一致，会谈中，双方一致同意将就林芳正外相访华事宜进行协调，并尽快开通防务部门热线电话。

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这是日中首脑时隔约3年再次面对面会谈，对岸田而言则是首次。据报道，双方在多方面达成共识，出乎意料。

以满面笑颜开场的日中首脑会谈持续了约45分钟，超出了预定时间。

岸田首相指出：“当前，日中关系面临诸多挑战和悬而未决的问题，也存在多种合作的可能性。”

习近平主席表示：“我们愿共同努力，建设适应新时代要求的中日关系。”

会谈中，岸田首相表达了日本对钓鱼岛和台湾等悬而未决问题的“严重关切”。

对此，习主席回应说：历史和台湾问题“事关两国关系的政治基础和基本信念，我们必须始终信守承诺，妥善处理。”

岸田文雄在会见后的记者会上指出：“俄罗斯暗示在乌克兰使用核武器，这是一个非常令人担忧的情况，在这一点上我与习主席的观点相同，即决不能使用核武器，决不能打核战争。”

对于中国对俄罗斯侵略乌克兰的看法，他表示，“我不会对对方的言论发表评论”，但强调“我们在不使用核武器这一点上达成共识”。

岸田首相表示：“我们一致认为应该在包括首脑级在内的各个层面保持密切沟通。”“关于林芳正外相访华，我们已同意推进准备与协调工作。”

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