美国会：经安会促考虑停中美正常贸易关系 CECC忧习近平集权侵海外人权

中国/美国

当中美元首本周一于印度尼西亚峇里岛G20峰会期间会晤后，美国国会辖下两个委员会连日发表年度报告，大肆批评中国有损人权和经贸的政策和措施。当中，美中经济与安全审议委员会的年报指，中国从事不公平质易行为，若美国审查属实，便应暂停美中正常贸易关系；另外，国会-行政当局中国委员会（简称CECC）则指集权后的中国党总书记习近平，日益加强侵扰海外人士的人权，并透过国际机构和威吓窒碍批评中国的声音，要求联邦调查局加强执法。

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对于经安会在中美两国元首会晤后不久发表年报，在港的亲中媒体《文汇报》今(17日)引述不具名的分析称，其中挑衅之意几乎不言而明，而报告明显是要打压中国，亦令人质疑美国总统拜登向中国国家主席习近平声称「中美竞争不是寻求冲突」的可信度。该分析总结，尽管中美元首会晤是一个颇为积极的信号，但两国关系的前景未许乐观。

美国的国会-行政当局中国委员会（Congressional-Executive Commission on China，下称CECC）在当地时间周三(16日)发表最新年度报告，直指习近平试图向世界输出其「中国人权观」，委员会联席主席默克利(Jeff Merkley)和麦高文(James P. McGovern)批评，那是打着自由民主旗帜去破坏民主自由的做法，鼓吹的是国家决定权利观，以国家主权为盾去打压公民和政治权利，达到协迫性控制，绝对不可接受。

报告及二人的声明指出，中国借着习近平提倡的全球安全倡议及国际会议，以及操纵国际人权机构来达到输出人权观的手法，过程中会利用供应炼和技术进行打压和胁迫，破坏全球民主自由和政治进程，挑战基于规则的国际秩序。

中国的另一手法是令全球批评中国人权的人士噤声，年报详列中国的恐吓手段，而达致跨国镇压这关键问题的工具，包括网络攻击、诽谤运动、威胁个人及其家庭成员，以及滥用国际刑警组织机制。

两位主席指出，报告罗列了中国的独裁实况，而中国当局的人权观亦早已道德沦丧，但中共的第二十次党代表大会令习近平加强对权力的控制，并继续以此为武器对付中国人民，甚至越来越多地以此对付海外的普世人权，各国须连手打击。

CECC：扩大制裁香港检控和司法人员的权力

报告建议，行政当局应提高联邦调查局和国务院的能力，以应对中国的跨国镇压以及恐吓维吾尔人、香港人、藏人和华裔美国人的行为；报告又建议，加强对在新疆参与强迫绝育和堕胎的中国官员的制裁。

报告亦详列中国对香港人权的打压，包括以《港区国安法》大举拘控民主派人士，造成的氛围使至少65个公民团体解散，使香港由一个开放社会变成一个被恐惧和政治操控所支配的社会。年报为此建议，扩大对在香港参与起诉和拘留民主倡议人士的检控和司法人员的制裁权力，以应对中港政府大肆破坏香港的民主自由、新闻自由和公民社会以及利用来任意拘押民主倡导者的情况，

而在CECC发表年报之前的周二(15日) ，美中经济与安全审议委员会（英文简称USCC，下称经安会）亦发表了2022年年报，指中国于1999年准备加入世界贸易组织时，美国根据协议给予中国「永久正常贸易关系」地位，令中国享有最惠条件和关税，但中国却从事不公平质易，建议国会指示华府审查中国的贸易做法，并在90天内完成审查，若确定中国未兑现其在1999年协议中的承诺，就应考虑暂停双方的正常贸易关系。

该委员会主席黄之瀚表示，暂停正常贸易关系可能会导致中国输美进口产品的关税大幅提高。

中国对两份报告均未有回应。

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