联合国秘书长欢迎黑海谷物倡议延长120天

乌克兰/俄罗斯/谷物/联合国

联合国秘书长周四通过发言人发表声明，欢迎各方同意继续实施黑海谷物倡议，以促进乌克兰生产的粮食、食品和化肥能够安全地通过海运出口。

广告 继续浏览后续

古特雷斯表示全力支持由土耳其、乌克兰、俄罗斯和联合国四方代表组成的联合协调中心，使这条重要的补给线继续顺利运作。

与此同时，联合国还全力致力于消除俄罗斯出口粮食和化肥的剩余障碍。

他指出，四个月前在伊斯坦布尔签署的这两项协议对于降低粮食和化肥价格以及避免全球粮食危机至关重要。

古特雷斯说：“黑海谷物倡议继续表明，谨慎外交在寻求多边解决方案方面的重要性。”

黑海谷物倡议的最初期限是从7月22日签署之日起120天，原本将在11月下旬到期。在该倡议下，约1000万吨重要的粮食得以从乌克兰运往世界各地，其中三分之二运往了发展中国家。

另据土耳其一名高级官员周四宣布，允许乌克兰透过黑海出口谷物的协议将"依照现行条款"延长4个月。

这名要求匿名的官员告诉法新社，协议将在"考虑到冬季条件的情况下持续生效120天"，但冬季过后可能会有"新的安排"。

一名熟悉谈判情况的国际消息人士也向法新社证实，相关各方同意延长协议。

乌克兰是全球最大谷物生产国之一。俄罗斯入侵乌克兰导致2000万公吨粮食在黑海港口卡关，直到土耳其和联合国居中斡旋，俄乌才于7月达成安全通道协议。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅