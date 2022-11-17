芬兰总理：欧洲过度依赖中国提供的技术

芬兰-中国

芬兰总理马林周四表示，欧洲如今过于依赖中国提供的技术，我们对此应有警惕。

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据路透社报道，芬兰总理桑娜.马林周四在首都赫尔辛基出席Slush国际新创大展时说，“必须承认我们已经有了漏洞，我们看一下芯片或半导体就知道了，我们太过于依赖。”

马林说，欧洲对俄罗斯能源的依赖导致了欧洲正在发生的能源危机，以及在新冠病毒大流行期间看到的医疗用品的缺乏，这些都是值得借鉴的教训。

马林表示："我们必须确保我们有能力和知识来开发这些技术，而不是依赖中国和其他专制国家，这些国家的逻辑与民主国家的逻辑不同。

马林敦促欧盟成员国更多地在人工智能和量子计算等新技术领域更多的投资。

根据『政客』(Politico)报道，马林周四表示，欧洲在经济上很脆弱，因为它过于依赖台湾制造的计算机芯片等重要技术的进口。她说，“当我们关注芯片或半导体时，我们过于依赖特定来源。”

马林举出新冠疫情和乌克兰战争的例子表示，如果欧洲不建立自己的技术能力，供应可能会在危机时期非常紧张。她说：“我想强调我们应该拥有专有技术、知识和能力，并确保我们不会在技术上犯我们在能源和医疗用品上所犯的错误。”

一位外交官表示，欧洲理事会在上个月关于中国的讨论期间，成员国领导人得到的警告是，北京与台湾之间爆发的任何冲突都可能导致技术供应链严重中断。

欧洲联盟今年早些时候公布了自己发展芯片的计划，按照计划，从现在起到2030年，欧盟将把在这全球半导体价值链中的份额提高到20%。

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