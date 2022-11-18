中国否认习近平与特鲁多谈及什么干预加拿大选举话题

中国/加拿大

中国周五否认了关于中国国家主席习近平与加拿大总统特鲁多讨论什么关于中国干预加拿大选举的报道内容。中加两位领导人之间的紧张对话交流被公开后，视频影响正在扩大。中国今天全面封锁了网络与此消息相关的图像与文字内容，并把与此相关的一系列词语名字都划为敏感词。

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据法新社今天报道称，本周三在印度尼西亚举行的G20峰会上场边拍摄的录像显示，在习近平与特鲁多两人前一天的会面细节据称被泄露给媒体后，习近平以亲切而坚定的方式责备了特鲁多先生。路透社援引一位不愿透露姓名的加拿大政府消息人士的话说，加拿大总理周二告诉习近平，他 "严重关切 "关于中国对加拿大的干预。渥太华指责北京干预加拿大民主和司法系统。

但当中国外交部例行新闻发布会上被问及时，一位中国外交发言人周五否认习近平和特鲁多曾讨论过此事。毛宁说，对对话的报道 "与事实不符"，毛宁并补充说，中国已向加拿大发出了抗议的信息。

据毛宁说，特鲁多接近了习近平，并进行了一次小范围的交谈。毛宁告诉记者：“双方的谈话非常简短。”

周二习近平和特鲁多的会晤是2019年以来两位领导人之间的首次面对面对话。但第二天，中国国家主席习近平在G20峰会上面对镜头批评了加拿大总理特鲁多。

法新社说，这是一次极不寻常的公开争吵，后来被广泛评论。根据大约一分钟的视频片段，习近平指责特鲁多：“把我们的谈话内容去告诉媒体那是不合适的。” 根据这个视频片段，习近平说，"此外，讨论的方式不是这样的。"

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