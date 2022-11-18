习近平教训特鲁多强硬却失态？中国全面封杀图文

中国/加拿大

2022年11月16日，加拿大总理特鲁多在印度尼西亚巴厘岛举行的20国集团领导人峰会上与中国国家主席习近平交谈。习近平责怪特鲁多向媒体泄漏两人15日交谈的细节。

G20峰会期间，中国国家主席习近平训斥加拿大总理特鲁多的画面疯传全球，引起争议。但中国方面随即启动审查机制，不但删除影片，连带有特鲁多、创造条件，乃至于中国网友对特鲁多的暱称“小土豆”、Potato等词的网文也被删除。尽管中国有网民多支持习近平训斥特鲁多称解气，但也有评论指习近平指责特鲁多将谈话内容报告给媒体，不仅不懂民主国家遵守民众知情权，而且特鲁多面告习近平的是对中国干预加拿大选举不满，习近平训斥反而失态丢分。

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据中央社署名邱国强今天引述消息报道称，中国国家主席习近平16日当面指责加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）1，说他不该泄漏两人在20国集团高峰会场边闭门会谈中谈话的内容。但习近平训斥特鲁多却惹议，画面及文字遭中国网络封全面杀。

据综合中国网络讯息与美国之音（VOA）中文网消息，参与这一审查行动的网络平台包括微博、微信、百度、抖音、知乎、哔哩哔哩等。据消息，这项行动一致的审查指令是否来自中国官方，目前无法确定。但中国各网络平台有时会“主动审查”可能的敏感词，避免因此发生网络群体事件，进而被官方惩罚。

这段画面显示，出席20国集团巴厘岛峰会的习近平和特鲁多6日在场外相遇时，习近平对特鲁多将两人稍早前的私下谈话内容向加拿大媒体简报表达不满，指此举“不合适”。特鲁多虽以“加拿大信奉自由、公开和坦诚的对话”回应，但习近平却面露不耐，并强调要“创造条件”，随即离去。

不久，这段画面迅速在推特（Twitter）上传遍，并被全球各大媒体广为报道。此后，相关画面及文字报导也陆续在中国网络上流传，并有立场爱国的网络写手力挺习近平，并批判特鲁多及加拿大。但中国官媒完全没有提及此事。

据消息，官方唯一就此事评论的是中国外交部发言人毛宁。她17日在回答外媒询问时说，此事不应该被视为“批评或指责任何人”。而中国从不干预他国内政，而中加关系近年来“面临困难，责任不在中方”。而中方愿在平等的基础上与加方坦诚交流，希望加拿大采取行动，为改善中加关系“创造条件”。

但中国各网络平台随即展开了维稳机制，将“特鲁多”（杜鲁道）、“加拿大总理”，“创造条件”等相关词汇，乃至于中国网友对特鲁多的暱称“小土豆”、Potato等词汇，都列为敏感词，只要发布便自动遭到删除。连俄罗斯官媒在新浪微博上发布的相关消息，5分钟后也被删除。

但根据消息，在新浪微博上，“蓝V”（官方帐号）及部分“黄V”（名人认证帐号）的少数相关文章，则未被屏蔽。据中国数字时代编辑刘力朋分析，这些文章是被审查后才准许贴出的，并不代表审查尺度有所放松。

该消息称，尽管如此，这并不代表中国网友对此事不感兴趣。在抖音上，有关“特鲁多”的搜索建议里，出现了“特鲁多不合适”、“特鲁多被骂视频”、“特鲁多G20握手”等词，显示大量网友用这些词句搜索相关内容。

由于特鲁多的父亲老特鲁多（Pierre Trudeau）也曾担任加拿大总理，报导指出，在百度上若输入“特鲁多”，显示的第一个结果便是老特鲁多，还特别注明“特鲁多一般指皮埃尔．特鲁多，加拿大第15任总理”。

据中央社引述消息说，同样测试父子两代都曾任美国总统的布什父子，百度显示的第1个结果却是2001至2009年任总统的布什（George W.Bush），而非他1989至1993年任总统的父亲老布什（George H.W.Bush）。

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