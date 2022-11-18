前环时记者付国豪病逝

香港/反送中/付国豪

2019年在香港机场一度被“反送中”示威者围殴，后成为中国力捧的焦点人物，前环球时报记者付国豪已于去年10月因病去世。但据中央社消息，2021年4月时，付国豪因为“收入经济状况难在北京有安身之所”，加上家庭因素无法允许他“在北京漂泊”，离开了环球时报。

广告 继续浏览后续

中央社署名吕佳蓉今天引述消息报道称，反送中期间遭殴的前环时记者付国豪去世。中国多家官方媒体今天均指，付国豪去世的消息是由付国豪父亲在社交平台今日头条上披露。

付国豪的父亲在网上写上：“知名爱国爱港记者付国豪于公元2021年10月25日晚间因病去逝，逝年三十周岁。另，英雄记者付国豪的骨灰已于公元2022年5月安放在天津憩园，墓碑上刻着：无限追息四个大字。”

消息指出，据与多位付国豪亲友确认，付国豪已于去年10月去世，并安葬在家乡天津。

根据顶端新闻形容，付国豪的父亲在回忆付国豪时情绪激动，他在受访时并表示，“孩子离职后，我们一家人陪他和抑郁症抗争，但在2021年10月他还是离开了我们，追思会目前尚未确定是否办理”。

2019年8月中旬，付国豪以环球时报记者身分在香港机场采访，因一度自称“观光客”遭“反送中”示威者起疑而被围殴，当时付国豪说：“我支持香港警察，你们可以打我了。”之后，在大陆媒体大幅报导付国豪在香港被殴的事件，以及中国官方强烈谴责之下，付国豪在中国境内声名大噪，成为焦点人物。

据中央社说，而带头殴打他的2男1女共3名示威者，去年1月被香港法院判处4年3个月至5年半徒刑。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅