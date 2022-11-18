北京回应德国新对华战略草案: “冷战思维的遗留”

中德关系

据德国《明镜》周刊报道，北京政府对《明镜》周刊曝光的德国新中国战略草案作出了愤怒的回应，称该文件对中华人民共和国的评估是“冷战思维的遗留。”

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《明镜》周刊独家曝光了德国外交部起草的新对华战略草案后，北京政府现在做出了回应。中国外交部在回答德新社的询问时说，将中国列为竞争者和系统对手“是冷战思维的遗留。”中国政府也拒绝德方以所谓人权问题和“谎言和谣言”来诋毁中国。

这份长达59页的秘密战略文件指出：尊重人权应该是塑造未来经济关系的决定性因素。“经济发展和人权并不冲突。”该草案需提交其它与外交和安全政策问题有关的部委批准。

草案规定，今后投资担保的上限为每个企业、每个国家30亿欧元。投资担保也将受到。深入审查。从环境标准到社会标准，如“避免供应链中的强迫劳动”。此外，德国对中国的依赖将迅速减少，并以德国经济可以接受的代价来进行。

慕尼黑出版的《墨丘利报》报道说：绿党籍贝尔博克领导的外交部里，有人向《明镜》周刊泄露了对华战略草案。为什么有人泄密，以及是谁泄露的，目前还不清楚。是有人想加快事情的进展？还是想先将外交部的观点公之于众？全球公共政策研究所所长托斯滕·本纳强调说，被泄密的引文都符合外长贝尔博克自红绿灯政府上台以来制定的中国政策。欧盟称中国是合作伙伴，同时也是竞争对手和系统对手。德国外交部采用了这一表述。但《明镜》周刊报道说，战略文件还补充说，“然而，后两个方面的重要性日益增加。”文件还批评了中国在乌克兰战争中的亲俄立场和北京对台湾的威胁。

但该战略草案无论如何都会修改好几次，因为它必须通过与联盟伙伴和其他部委的多轮谈判。

总的来说，绿党和联盟伙伴自民党在对华政策的看法上基本相同。它们都强调了人权的重要性和更强的价值观导向。但社民党籍总理朔尔茨和社民党则在某种程度上更谨慎或更倾向于现实政治。而德国企业，特别是大型企业则希望继续在中国投资。

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