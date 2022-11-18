法新称习近平斥责特鲁多暴露北京与渥太华关系紧张

中国/加拿大

中国国家主席习近平在G20峰会上面对镜头批评了加拿大总理特鲁多，这种不寻常的公开争吵可能使本已紧张的双边关系更加复杂。

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据法新社报道称，习近平与特鲁多的争执暴露了北京与渥太华之间的紧张关系。该报道称，周三，记者在印度尼西亚巴厘岛拍摄的录像显示，在习近平与特鲁多两人前一天会面的细节据称被泄露给媒体后，习近平以友好但坚定的方式责备了特鲁多。

加拿大总理特鲁多说，在渥太华指责北京干预加拿大民主和司法系统之后，他在会见时提出了 "中国干预的问题"。

根据社交网络Twitter上发布的大约一分钟的视频，习近平对特鲁多称"去报纸上告诉他们我们的谈话内容是不合适的。" 报道称习近平用平静的语气，带着微笑，用中文继续说，"此外，这不是讨论的方式"。习近平的话由一名翻译翻译成英文。习近平说，"如果（你方）有诚意，那么我们应该在相互尊重的基础上进行讨论。如果没有，就很难期望太高。"

随后，中国国家主席显然试图向加拿大总理告辞，但特鲁多甚至在听完习近平的话的翻译之前就回答了。特鲁多说，"在加拿大，我们相信自由、公开和坦诚的对话，这就是我们要继续做的。"特鲁多用英语说。他强调说：“我们将继续寻求建设性地合作，但也会有我们不同意的方面。”

据称，习近平举起双手，平放在身前，然后结束了谈话。习近平平静地对特鲁多说了两次：“创造条件，取决于你。”

习近平微笑着与加拿大总理握手，就此两个人分开。

在周四的中国外交部例行新闻发布会上被问及这段视频时，外交部发言人毛宁淡化了事件重要性。她称，该视频（......）显示了两国领导人在G20峰会上的简短对话。她说：“这是很正常的事情。” 毛宁说，“我不认为这应该被理解为习主席对任何人的批评或斥责。"

法新社引述新加坡国立大学政治学教授Chong Ja Ian说，在这段视频中，中国领导人以如此 "自发 "的方式公开表达不满是 "极其罕见 "的。Chong Ja Ian称，"进行坦诚的对话对中国来说不是一个问题。我们只是希望这种坦诚的对话是基于平等和相互尊重，而不是居高临下的指责。"Chong Ja Ian还称，两人之间的谈话表明，习近平 "不认为特鲁多和加拿大是真正严肃的对话者"。

据新西兰惠灵顿维多利亚大学的国际关系教授范-杰克逊说，这次交流的语气类似于 "一个'大'国与一个小国的对话"。他说：“在私下里对于关系不好的国家政府官员之间的谈话来说，习近平的语言和姿态并不罕见。”

周二习近平和贾斯汀-特鲁多的会晤是2019年以来两位领导人之间的首次面对面对话。

加拿大联邦警察上周四表示，他们正在调查中国在加拿大非法设立的所谓 "派出所"，以控制流亡或侨居的中国人。特鲁多上周还说，在加拿大环球新闻网报道中国干预加拿大选举进程后，中国正在 "玩侵略性游戏"。

法新社说，近年来，北京和渥太华之间的关系急剧恶化，特别是在2018年加拿大应美国要求逮捕中国电信巨头华为的首席财务官孟晚舟之后。尽管在孟晚舟去年获释和两名因报复而被捕的加拿大人获释后，双方关系相对缓和，但最近几周显然双方关系出现了新的硬化。中国也经常批评加拿大过于屈服于美国。

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