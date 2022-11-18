泰国总理昨晚想与习近平握手未成称显尴尬

中国/泰国/亚太经合峰会

亚太经合会领袖会议期间一段影片显示，东道主泰国总理帕拉育昨晚在欢迎招待会迎接中国国家主席习近平时，伸手想跟对方握手，习近平却只点头回应，让帕拉育尴尬地摸摸鼻子。帕拉育今天在亚太经合峰会开幕时欢迎全体与会领袖，则与习近平握手。没有消息提及习近平昨天晚上没有与帕拉育握手的原因。

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据中央社今天引述消息报道称，想跟习近平握手换来点头，泰总理手伸空中尴尬摸鼻子。睽违4年，亚太经济合作会议（APEC）今年终于在曼谷首次恢复实体举行，但是昨晚欢迎招待会出现了让做主人的帕拉育（Prayut Chan-o-cha）尴尬的片刻。

德国“商务日报”（Handelsblatt）记者皮尔（Mathias Peer）在推特帐号上传影片显示，帕拉育夫妇昨晚站在写有“APEC经济领袖周”蓝色背板前方迎接习近平夫妇，4人合照后，帕拉育转身向右边的习近平鞠躬致意并且伸出右手，看起来正打算与对方握手。但是习近平没有伸手，只是一边向对方点头，同时和妻子彭丽媛一起步出接待区，留下仍然伸着手的帕拉育。一时之间，帕拉育似乎有点不知所措，他随即别过脸去，口中念念有辞，接着又摸摸鼻子，然后才在妻子引导下离开接待区。

皮尔在这段影片旁写着“#泰国APEC 2022欢迎招待会的尴尬片刻”。

新冠病毒疫情爆发近3年后，全球走向解封，唯独中国坚持严格防疫。外界好奇近日重返舞台出席多场国际会议的习近平是否因坚守防疫原则而不与其他领袖握手。不过，在今日的开幕礼上，帕拉育再次在台上欢迎各国领袖，这次习近平与帕拉育握手。

该报道称，从中国外交部官网公布照片中可以看到，习近平今天与日本首相岸田文雄、新加坡总理李显龙、菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr）会谈时，都与对方握手合照；日前在20国集团（G20）高峰会期间，也留下了与包括美国统拜登、法国总统马克龙（Emmanuel Macron）等多国领袖握手的照片。

习近平16日在G20峰会期间的另一段影片也引发国际热议。习近平当时和加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）站得很近，透过一位译员谈话时，当面指责特鲁多，说他不该泄漏两人在G20峰会场边闭门会谈中谈话的内容，甚至罕见地公开展露恼怒表情。

加拿大政府并未公布两国领袖会谈的对话纪要。

中央社说，习近平展露的形象一向经过中国国营媒体精心策划。消息指出，这段影片捕捉到习近平罕见坦率展露性情的一刻。

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