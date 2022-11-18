郑州富士康急招工人 河南农村大动员

中国/富士康

苹果手机分包商富士康的工厂正在中国中部寻找工人。在上个月工厂被禁闭和工人大量出走后，在地方政府的协助下，目前在中国中部河南省的富士康正在进行大规模的招募。

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在中国的富士康工厂启动大规模招聘活动以提高苹果手机iPhone产量。据本台派驻北京记者Stéphane Lagarde今天报道称，据中国媒体，为了让iPhone 14s在圣诞节前做好销售准备，富士康的郑州工厂需要10万只手赶工。因此，富士康在河南的城市和乡村发起了一场准军事般动员，一位在工地内的工人说，他自己也被所在乡镇的当局叫去应召了。

据应聘者叙述，“富士康劳动力巨大短缺。每个村子都必须至少派一个人去工厂应聘。他们打电话给我，问我是否要应召。是政府的人直接盯着招聘。前天，他们发给了我们军用棉被。”

据当地媒体说，本周初，这些新工人陆续抵达鸿海精密产业园。据《南华早报》说，周三有不少于72000人响应号召。他们仍然需要接受培训。被隔离限制在建筑工地和地方政府检疫中心的工人也加入了他们的行列，但他们现在在不同的地方。

据新工人说：“他们释放了超过8800名被隔离的人。他们先让我们与家人团聚，然后他们还赶建了一个装配车间，以便重新开始生产。我们都是'阳性转阴性'的人。我们以前是新冠病毒患者，大多都没有症状，现在已经转成阴性，可以重新就业了。到目前为止，他们还没有再次对我们疫情测试，他们应该在几天内这样做。事实上，据说郑州富士康有多达2万名受感染的员工，但管理层坚决否认这一传言。嗯，事后，他们开玩笑说，两万人在现实中还是太少的呢。”

为了吸引新员工并留住老员工，工资被提高到每小时略高于4欧元[30元]，并承诺工作30天就可获得3000元约405欧元的奖金。面对富士康大量的逃兵现象，富士康上个月先是决定每天支付50元的出勤奖金，然后在10月19日再支付100元，10月30日支付200元，甚至每天支付400元约略低于55欧元的奖金。

那些已经留下来的人，但仍在观看等待。工人说，“富士康确实是许愿给很多钱，但目前我们还在等待。我经历了20天的隔离，但我却没有得到一分钱。现在他们说的是每小时30元，如果你还能加班的话，这很吸引。但问题是我们每个宿舍有八个人挤在里面。有时插座没有电，每层楼都没有热水。”

由于台湾的富士康集团在河南的经济分量，该富士康得到了当地政府支持。苹果公司在郑州的分包商的工厂占到河南省出口的60%。

据财联社报道，共产党的主要干部和人民解放军的退伍军人也被邀请加入促进招聘运动里，招聘合同期为1至6个月。据《21世纪经济报道》联系到现场的另一名员工，富士康郑州的生产从未完全停止，但许多生产线因缺乏工人而暂停。富士康因此迫切需要招工恢复生产，据当局称：苹果公司上周警告说，最新的iPhone型号有延迟交付的风险。苹果品牌也提出了将其部分生产迁往美国的想法。

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