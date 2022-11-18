首名被引渡赴美受审的中国情报官员因间谍罪被判监20年

中国，美国，情报

中国国家安全部副处长徐延军因从事商业间谍活动等多项罪名，在美国辛辛那提联邦法院被判处入狱20年。徐于2018年在比利时被捕，其后被引渡至美国受审，去年被裁定罪名成立，是首名被引渡到美国受审的中国情报人员。

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上述判刑由美国司法部俄亥俄南区联邦检察官办公室在当地时间16日公布，公告引述的法庭文件指出，42岁的徐延军被指为中国政府窃取美国航空公司资料，方法是安排有关公司的雇员前往中国，然后索求(solicited)有关雇员拥有的信息。

美国联邦调查局局长雷基思（Christopher Wray音译）在判决后发出的声明中说，这是中国政府持续攻击美国经济安全以至国家安全的最新例子。他以厚颜无耻来形容中国政府窃取美国的商业秘密来提升自身的商业和军事航空事业，强调该局会与全球伙伴将他们绳之于法。

司法部长贾兰德（Merrick Garland）亦表示，裁决反映有关罪行的严重性，以及司法部调查和起诉中国政府或任何外国势力尽力威胁美国经济和国家安全的决心。

根据司法部文件，徐延军自2013年12月起便以美国和海外的航空业领军企业为目标，以别名和挂牌公司为幌子，安排被盯上的公司雇员前往中国演讲，然后伺机骇入其「嘉宾」在酒店中的电脑，偷取资料，而骗取通用电气独有的飞机引擎风扇模块时，更是直接向受邀往中国的通用职员索取关于「系统规格和设计过程」的信息。但由于通讯的电邮已被联邦调查局控制，加上通用的协助，向对方提供文件，最终在徐再次安排该雇员前往欧洲比利时演讲及交付所要求的图文时，当场被捕，然后引渡回美受审。

文件又显示，徐延军曾招募法国一家飞机引擎制造商的职员提供情报，并在该职员的电脑植入恶意木马程序，以渗透到该制造商的内联网。

徐延军因此被控串谋或企图从事经济间谍活动、串谋或企图窃取商业秘密等多项罪名，在去年11月被陪审团裁定所有罪名成立。中国外交部发言人汪文斌回应时表示，美方对徐延军的指控「纯属捏造」，并要求美方「依法公正处理此案，确保中国公民的权益」。其后，司法部曾要求判处徐入狱25年，但被指超越同类罪行的刑罚而遭到反对。

作为徐延军下线的中国间谍纪超群，已于9月被定罪。纪被指在芝加哥留学时受徐延军和中国国家安全部指使，收集九名人士的履历讯息，以便招募他们工作。

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