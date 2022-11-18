骆惠宁：「一国两制」成功须斗争

香港，一国两制

中国的战狼精神扩展至作为治港方针和洛治台目标的「一国两制」。作为中国政府驻港代表机构领导人的骆惠宁，在一个面向四十个建制派政党和团体的分享会上表明，「一国两制」成功实践离不开斗争，往后须提升斗争的本领，捍卫中国主权和港人福祉。

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由四十个建制团体合办的「香港社会各界学习中共二十大精神分享会」昨(17日)天举行，北京的中央政府驻港联络办公室(简称中联办)主任骆惠宁在会上发言时，以上世纪八十年代的中英反复较量才取得「香港的顺利回归」，以及2019年反修例运动以来「与反中乱港势力的坚决斗争」才取得「香港由乱到治的局面」为例子，说明「『一国两制』在香港的成功实践也离不开斗争。」强调香港从由乱到治走向由治及兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就会实现的。

他接着说，前进道路上，大家须保持战略清醒，不断增强敢于斗争的勇气和善于斗争的本领，迎难而上，破难而进，坚决捍卫中国主权安全发展利益和维护香港长治久安和市民根本福祉。

骆惠宁强调，团结就是力量，奋斗才能成功，而斗争是内嵌于「团结奋斗」之中的。他引述二十大报告指出，斗争是取得新时代十年成就的重要经验和法宝，而过去十年取得成就的斗争过程，就是解决问题的过程。「面对加速演进的百年变局，面对随时可能升级的外部打压」，必须增强忧患意识，发扬斗争精神，增强斗争本领，着力提升防风险、迎挑战、抗打压的实力。

中联办表示，分享会有160多名团体和政党代表到场出席。

根据公开资料，「一国两制」是治港方针，但设计之初，是以在台湾实施为目标，但台湾近年来已多次表明，不接受「一国两制」，尤其是在2019年的社会运动被中港政府打压之后。

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