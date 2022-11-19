中国反驳美国FBI关于中国在美设“秘密警局”的说法

中国/美国/秘密警察点

在美国联邦调查局局长表示他“非常关注”未经授权的中国秘密警察站后，中国周五驳斥了关于中国在美国领土上运营“警察局”的说法。中国称这些站点是志愿者为与中国保持联系的运作。

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据路透社报道，中国反驳联邦调查局关于中国在美设有“警察局”的说法。

总部设在欧洲的人权组织 Safeguard Defenders 在 9 月发布了一份报告，披露了在包括纽约在内的世界各大城市设有数十个中国警察“服务站”。

美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷 (Christopher Wray) 周四在美国参议院听证会上表示，中国政府试图在美国派驻警察是“令人发指的” ，称这“侵犯了主权并规避了司法和执法合作标准程序”。

中国驻华盛顿大使馆承认在美国存在志愿者运营的网站，但表示它们不是“警察局”或“警察服务中心”。

中国驻美大使馆发言人周五在给路透社的一封电子邮件中说：“他们协助需要帮助的海外中国公民访问在线服务平台，以更新驾驶执照并为此接受体检。”中国使馆说，“他们不是来自中国的警察方面。美方应该停止对这个问题的无端炒作。”

路透社说，中国大使馆没有立即回应路透社索取这些地点名单的请求。FBI 也拒绝就中国使馆的回应言论发表评论。

路透社说，本月早些时候，在荷兰政府因调查其活动而下令关闭这些网站后，中国外交部对荷兰的网站也表示了同样的看法。英国议会议员也呼吁对类似地点进行调查。美国国会的共和党人，包括众议员吉姆班克斯，已要求拜登政府就这些网站的运营情况作出答复。

据维权人士说，这些网站是北京向一些中国公民或其海外亲属施压，要求他们返回中国接受刑事指控的努力的延伸，并将它们与中国统战部的活动联系起来。

路透社消息说，香港基金会自由委员会主席马克克利福德表示，此类秘密警点需要“停止运作”。克利福德指控说，“通过允许中共在他们的国家经营这些类型的机构，外国政府沦为北京行动的同谋。”

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