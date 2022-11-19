中国新冠疫情反复 各地呈不同状考验清零与20条

中国/新冠病毒/清零/优化防疫20条

中国疫情升温，北京市病例数居冠的朝阳区停止餐厅内用，并要求居民不离区，连带导致全城紧张气氛升高。加上北京以外多地防疫出现分歧混乱，优化防疫20条正对各地带来考验。北京以外的中国其他地区防疫，以本波染疫人数最多的广州市最受瞩目。

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中央社署名邱国强今天引述中国官方消息报道称，北京市本土感染单日病例数18日突破500例，创下本波新高。其中朝阳区感染病例始终居冠，一周以来境内多个小区、商铺出现感染者足迹。加上区政府14日配合优化防疫20条撤除许多非社区核酸检测点，明显冲击全区商业活动及人潮流动，进而扩散到全市其他行政区。

在疫情持续增温下，像是位在海淀区的北京大学，本周仅因一名学生染疫即告封校。而朝阳区及隔邻的东城区官方18日分别发表公开信，大意都是要求全区居民配合扫码、疫调、场所管制等防疫措施，并做好自我防护，前往公共场所都须佩戴口罩。且倡导除住家、办公室之间“两点一线”外不要前往其他场所，进而改采线上办公等。

其中，朝阳区除公开呼吁全区居民“非必要不离开朝阳区”外，并要求低风险区居民跨区域流动，需持48小时内核酸检测阴性证明。同时，官方并私下通知全区“社会面要静下来”，餐饮业者全面暂停堂食（内用），只能外带，娱乐场所暂停营业。

至于北京外的中国其他地区防疫，以本波染疫人数最多的广州市最受瞩目。除疫情最严重的海珠区持续陷入全区封控，引发当地民工抗议并爆发激烈冲突外，18日更传出2名女子因拒不配戴口罩，与防疫人员发生冲突而被绑住双手，1人倒卧在地，另1人则跪在地上，照片在中国网络上疯传。

警方事后虽然发布通报，声称2名女子与防疫人员已达成和解，但民众对此事仍抱持质疑态度。同时，海珠区大批来自外地的移工仍对全区持续封控表达不满，认为封控举措与优化防疫20条严重悖离，不满情绪仍然持续。

中国网络并传出，部分非海珠区的湖北籍移工日前逃离广州返回老家，下了高铁却被拒绝出站，导致他们只好再买票返回广州。不少网友质疑，湖北拒绝广州低风险区移工返乡的作法，明显违反优化防疫20条的规定。

据该报道，同属疫情重灾区的郑州市，尽管日前被中国国务院联防联控机制记者会2度点名批判防疫过度，但当地在优化防疫20条实施后，仍有不少地区持续封控。其中，被封校的郑州大学更爆发学生聚集抗议事件，并先后提出15条诉求，引起注意。但到目前为止，郑州大学并没有解除封校的迹象。

另一个感染人数未见下降的重庆市，近日也成为当地民众及中国民间质疑的对象。在优化防疫20条实施后，重庆市散布各地的封控措施并未解除。但当地官方面对媒体查询时却层层下推，声称是“小区居民自行决议封控、自愿接受封控”，反而引起讪笑及更多质疑。

至于率先配合优化防疫20条，采取放松措施的河北省石家庄市，则是相反的典型。当地一度全面关闭免费核酸检测站，部分场所也不再查验核酸阴性证明，引发“率先躺平”、“中国第1个病毒共存试点城市”的联想，一度成为全国焦点。

据中央社说，由于优化防疫20条取消了“次密接”及“中风险区”认定，少数地方政府索性将旧制应属中风险区的疫区越级判定为“高风险区”；甚至把次密接人员越级判定为“密接”，导致必须被迫隔离，属于明显的阳奉阴违。

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