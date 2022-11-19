在台大熊猫团团之死 引不少哀悼与评两岸关系

台湾/大熊猫/团团病逝

大猫熊“团团”今天下午离世。消息公开后，中国大陆媒体追随报导，微博话题更是冲上热搜，中国网友一片哀嚎，为团团的离开哀悼，同时也借此抒发对两岸关系的看法。

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据中央社署名吕佳蓉今天引述消息报道称，大猫熊团团离世，中国网友哀悼不舍情绪复杂。而台北市立动物园今天决定让“团团”在麻醉中沉睡，不再痛苦。

“团团”与“圆圆”在2008年底赴台，当年牠们在四川省雅安市市民的夹道欢送下，被送往成都双流机场，转乘专机飞赴台北市立动物园。

“团团”的离开，也令中国网友纷赴网络平台微博、“哔哩哔哩”（bilibili，俗称B站）留言哀悼。查看这些留言，有许多网友选择选择留下哭脸与双手合十的表情符号表达痛心，盼团团安息、一路好走。

但在现今的两岸氛围之下，仍有中国网友留下气愤的回应，抒发对现今两岸关系的看法，留言区俨然成为两岸民间关系良窳的温度计。不过，在这些夹杂着哀悼又愤怒情绪的留言中，仍有中国网友选择“逆风”，称评论区不要乱说话伤人，以及团团去做小天使的路上竟然还有这么多分裂言论等留言。

中央社说，“团团”此前病危时，大陆方面表示，陆方将一如既往提供支持与照顾，并且也派出了2名专家赴台。

该报道称，截至截稿前，中国大陆官方尚未对“团团”的离世做回应。

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