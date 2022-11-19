张忠谋称与习近平愉快互动 未谈台湾问题

亚太经合峰会/台湾/中国/张忠谋/习近平

2022 APEC经济领袖会议今天落幕，外界关注台湾领袖代表张忠谋是否与中国国家主席习近平互动；张忠谋表示，昨天上午确实有在休息室互相问好，他恭喜习近平20大成功，习近平也称赞他气色很好。

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据中央社署名曾智怡今天报道称，APEC峰会上张忠谋与习近平有互动，未触及台海情势。媒体追问张忠谋有无向习近平表达对台海稳定的关切，张忠谋说：“没有”。

张忠谋17日下午飞抵泰国曼谷，这是他第5度代表总统蔡英文、第6度代表台湾，担任领袖代表出席亚太经济合作会议（APEC）经济领袖会议，峰会今天圆满结束。

张忠谋今天晚间举行国际记者会，媒体询问是否有跟习近平打招呼、或是在领袖会议时有过交流。张忠谋表示，“我跟习主席的确有互动”，昨天上午在休息室内曾互相问好，“我恭喜他20大成功”。

对于习近平也以问候作回应，张忠谋说，他向习近平提及自己去年做过一次髋关节手术，习近平听到后表示“现在气色看起来很好”；张忠谋指出，双方都是“很愉快、很客气的”。

中央社说，至于峰会期间各会员是否谈及台海和平议题，张忠谋说，虽然大家并未特别提起此议题，但许多领袖都已表达他们对区域和平、稳定、韧性的强烈渴望，“这点应该是没有什么疑问”。

据自由时报署名特派吕伊萱今天报道称，2022年APEC领袖峰会今天落幕。台湾领袖代表张忠谋今天会后随即召开国际记者会，他在问答阶段透露，自己与中国国家主席习近平在会议期间互相问好寒暄，进行了“愉快、客气”的互动。

张忠谋分享，昨天峰会首日上午，习近平走进休息室时，两人互相问好。“我恭喜了他二十大的成功，他跟我讲，记得我们4年前曾经在巴纽见面。他问我好，我说我去年有过一次髋关节的手术。他回应，你现在看起来气色很好。两人就是这样子，很愉快、客气的互动”。

该报道称，媒体追问张忠谋，是否有当面向习近平表达对台海的关切或总统想传达的讯息？张忠谋说，这是两个互不相关的问题。关于和“习主席”有没有寒暄之外的谈话？张忠谋说，“我已经把和他的互动都告诉你们了”。另外蔡英文总统要他传达的，张忠谋回答说，“我在我的两篇演讲里头，完全将蔡总统要传达的讯息都说明了”。

据张忠谋说，这次奉总统之命到APEC来，他觉得很愉快，而且和许多别国领袖见面，成果相当圆满。除了已经公开的美国副总统贺锦丽、新加坡总理李显龙、日本首相岸田文雄，张忠谋说，他这次见的人比2018年巴纽峰会要多，“21个领袖及代表，我大概一半以上都见到并交换意见了”。

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