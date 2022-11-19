斯坦福学者谈中共武统台湾：规划阶段已近尾声，行动的可能性在增加

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2022年8月17日，在台湾花莲空军基地，军事人员站在美国鱼叉A-84、反舰导弹以及AIM-120和AIM-9空对空导弹旁边，准备在一架美国F-16V战斗机前进行武器装载演习。中国在2022年9月16日宣布对美国国防承包商雷神公司和波音防务公司的首席执行官进行制裁，原因是美国向竞争对手台湾出售了大量武器。

美国斯坦福大学关注和研究台海局势的学者近日参加世界级播客（the World Class podcast）节目，以“说起台湾时，我们需要说些什么”（What We Need Talk When We Talk About Taiwan）为题发表见解，指出：中国武统台湾，长期规划阶段已接近尾声，付诸行动的可能性正在增加。中国完全有机会在未来五年内对台湾使用武力。

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参加讨论的斯坦福学者是：胡佛研究院中国锐实力与政治学者戴蒙德

(Larry Diamond)、国际研究所中国军事与安全问题专家马斯特罗(Oriana Skylar Mastro)。

学者指出，2022年10月，习近平第三次担任中共总书记，习近平统治的延伸不仅对中国，而且对台湾都具有重大影响。

马斯特罗认为，自 1949 年以来，中国领导人一直在计划和思考如何收复台湾。随着现代化能力的增强，力量平衡已经向中国军队倾斜，成本效益计算有利于北京的野心。长期规划阶段现已接近尾声，付诸行动的可能性正在增加。中国完全有机会在未来五年内对台湾使用武力，并威慑阻止美国干涉的能力。

戴蒙德提醒，中国军事恐吓明显影响了台湾舆论，令人担忧的是，虽然政治精英认识到局势的危险，但台湾公众的民意调查显示，绝大多数公民仍然认为中国不太可能发动攻击或入侵。

马斯特罗认为，由于地理位置相近，如果中国行动迅速，中国军队很有可能会在美军有时间进入阵地之前占领台湾。美国太平洋部队都不在亚洲，大多数位于夏威夷和加州，还有日本的一些基地和机场。为了能够有效威慑中国，美国需要更强大的前沿部署军事能力，以便能够阻止或阻止中国军队进入台湾。

戴蒙德认为，为了最大限度地提高安全性，台湾需要找到加强自身防御、抵抗和威慑中国的能力的方法。增加公民参与军事训练也很重要，重点包括武器训练和城市防御战术。戴蒙德建议台湾和美国通过全面改革当前的武器采购系统，以加快武器的生产和交付，以应对国防需要和突发事件。

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