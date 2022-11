美国

斯坦福学者谈中共武统台湾:规划阶段已近尾声,行动的可能性在增加

2022年8月17日,在台湾花莲空军基地,军事人员站在美国鱼叉A-84、反舰导弹以及AIM-120和AIM-9空对空导弹旁边,准备在一架美国F-16V战斗机前进行武器装载演习。中国在2022年9月16日宣布对美国国防承包商雷神公司和波音防务公司的首席执行官进行制裁,原因是美国向竞争对手台湾出售了大量武器。 AP - Johnson Lai

作者: 旧金山特约记者 王山 5 分钟

美国斯坦福大学关注和研究台海局势的学者近日参加世界级播客(the World Class podcast)节目,以“说起台湾时,我们需要说些什么”(What We Need Talk When We Talk About Taiwan)为题发表见解,指出:中国武统台湾,长期规划阶段已接近尾声,付诸行动的可能性正在增加。中国完全有机会在未来五年内对台湾使用武力。