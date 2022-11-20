中国外交部发言人赵立坚微博庆粉丝700万 发打油诗写了又删了

中国/打油诗

中国外交部发言人赵立坚在个人微博PO文，庆贺粉丝突破700万，还作了一首打油诗：“外交路上不孤单、发小携手永相随、吾辈必当更勤勉、执书仗剑耀中华”。该打油诗遭到恶评，赵立坚很快删了，只是仍然留有前两句。

广告 继续浏览后续

为庆粉丝破700万，赵立坚心花怒放写诗翻车删文。据自由时报报道，赵立坚在个人微博PO文作了一首打油诗：“外交路上不孤单、发小携手永相随、吾辈必当更勤勉、执书仗剑耀中华”。没想到遭到中国网友留言开酸，“没押韵”、“语文哪学的，文韬武略冠绝古今”、“能凑足28字已经很好了”，赵被逼到删文。

据该报道，为了庆贺粉丝突破700万，赵立坚近日在个人微博PO一张个人大头照、配上打油诗，题为“风雨兼程”，内文：“外交路上不孤单、发小（指从小一起长大的好友）携手永相随、吾辈必当更勤勉、执书仗剑耀中华”。

该报道称，赵立坚难得露一手，文采却令人难以招架，不少中国网友讪笑留言酸：“写什么玩意，打油诗不是打油诗，也不押韵”、“能请问赵叔语文哪儿学的吗”、“坚坚的文韬武略冠绝古今”、“原来诗也可以这样写”。

据该报道，19日，赵立坚已经将打油诗删除，改PO“感谢大家特别是发小一路相随”，自制的海报仅留下：“外交路上不孤单、发小携手永相随”，删掉“吾辈必当更勤勉、执书仗剑耀中华”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅