中国疫情反扑 北京报告5月来第一例死亡

中国/新冠病毒/死亡病例

中国周日宣布了自5月以来的首例新冠病毒死亡病例，这是北京的一名87岁的老人，不断上升的病例数据正逐渐导致各地的行政机构和企业的关门。

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中国今天报告自5月以来首次记录死亡人数。尽管死者是一位87岁的老人，报告疫情死亡消息仍然有影响。据官方的中国中央电视台说，这名死者患有轻微的新冠病毒，但在细菌感染后病情恶化了。他正式成为5月下旬以来的第一个死亡者。

据法新社说，中国是世界上最后一个奉行严格的疫情清零政策的国家，清零的目的是尽一切可能防止感染，从而防止死亡。清零政策涉及在出现病例后立即实施封锁，对检测结果呈阳性的人进行强制隔离，并几乎每天进行疫情检测以确定传播链。

据中国卫生部周日宣布，全国24小时内有超过24,000个新的本地阳性病例，但他们中间绝大多数是无症状的。

制造业大省广东，即广州和深圳等大都市所在地，是迄今为止受影响最大的地区。

而首都北京也受到当局和媒体的严密监控，已经报告了621个新病例。居民们被限制在家中，其他人被隔离在专门的中心。

但当局正处于刀口上，面对对反清零措施，已经表示出极大厌倦的民众，当局似乎暂时不想施加过多的限制。

北京的大型购物中心在周日宣布关闭。然而，另一些人只是减少了他们的营业时间，或禁止在他们的餐厅提供餐桌服务。有几家餐馆不能再接待顾客，但仍允许送货上门。朝阳区是商业区和大使馆的所在地，该区的几座办公楼在周日要求公司改用远程办公。

北京的法国高中在一封电子邮件中告诉家长，学校已被指示 "转为远程教育"。

北京的公园、体育场馆和体育馆也已关闭。

法新社指出，在类似于Twitter的中国社交网络微博上，有关北京疫情的文章下的评论被过滤了，可能是为了避免太多的网上抗议卫生措施的行为。

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