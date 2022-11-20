为拜登会见习近平好气氛 美军方推迟宣布军舰穿过台湾海峡

美国/中国/台湾/美国军舰通过台湾海峡

美军太平洋舰队发言人告诉“日经亚洲”（Nikkei Asia），美国海军一艘军舰11月5日通过台湾海峡。据分析，当时未公布此事，可能是为避免在美中元首峇里岛峰会前惹恼中国。

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据中央社今天引述日媒报道，美舰11月初通过台海，疑似为拜习会迟未宣布。但日媒又说，在此同时，华盛顿也借由这次军舰通过台海，传达华盛顿反对单方面改变台海现状的讯号。

据消息，就在美国总统拜登14日在印巴厘岛岛与中国国家主席习近平会面之前，勃克级飞弹驱逐舰“班福特号”（USS Benfold）航行通过台湾海峡。而每当有美国军舰经过台湾海峡，驻日本横须贺的美国海军第七舰队通常会立即宣布航行情况。美国海军太平洋舰队司令帕帕罗上将（Adm. Samuel Paparo）18日在军事记者和编辑协会（Military Reporters & Editors Association）主办的一场活动上称：“我们在通过台湾海峡问题上没有任何松懈。”

至于本次航行为何没有立即宣布，太平洋舰队发言人不予评论。

据日经亚洲指出，这次未宣布的通过台海航行，表明拜登政府试图在台湾问题上取得适当平衡。美国想要避免更多摩擦，且在峰会上同意保持沟通管道畅通，但拜登政府内部对中国入侵台湾的担忧有增无减。

曾任职五角大厦的战略暨国际研究中心（CSIS）日本问题专家强斯东（Christopher Johnstone）表示：“并非所有通过台湾海峡或航行自由行动都会公开宣布。决定不披露这次通过台海可能有许多原因，但以这次情况，可能是因为总统即将与习近平会晤。”

布鲁金斯研究所（Brookings Institution）资深研究员何瑞恩（Ryan Hass）指出：“在特朗普政府以前，通过（台海）通常是在未公开告知的情况下发生。”在前总统特朗普领导下，美中紧张情势升高，各方普遍认为华盛顿开始宣布通过台海以突显对抗。 何瑞恩说：“有时候，行动胜过言词。”

据中央社引述强斯东则表示：“重点在于，无论公开与否，中国和台湾双方都会晓得此事发生。因此，美国方面的目的是确认海峡是国际航道，美国正在行使其国际法赋予的权利。”

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