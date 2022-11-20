卡达尔世界杯期间严查酒驾 中国公安部：文明观赛

2022卡塔尔世界杯

中国公安部交通管理局表示，卡达世界盃举行期间严查酒驾，呼吁球迷“文明观赛、快乐看球”。公安部统计，在2018年俄罗斯世界盃举行期间，查处酒驾、醉驾等样态13万多起。国际足联（FIFA）两天前也宣布，世界杯全部8座球场以及周边区域禁售酒精饮料。

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公安部交通管理局19日在官方微博发文提醒，卡达尔世界杯足球赛在11月21日至12月18日期间举行，相约看球、观赛饮酒频率增多，酒驾、醉驾风险也上升，提醒球迷“文明观赛、快乐看球”。

公安部交管局表示，已经在世界杯足球赛举行期间，布署、展开酒驾、醉驾整治行动，严防酒驾、醉驾肇事肇祸，保护人民生命财产安全，“一同观赛聚餐饮酒的亲朋好友，要劝阻酒后驾车行为；餐厅、酒吧、涉酒娱乐场所要主动开展宣传提示”。

公安部日前发布统计资料，在2018年俄罗斯世界杯举行期间，共查处酒驾、醉驾等样态13万多起，其中酒驾11.4万起、醉驾2万起、毒驾870余起。

多个交通管理相关单位在卡达尔世界杯前夕陆续发出严查酒驾提醒。“温州交警”表示，对于夜间酒后驾驶违法风险突出等情况，将加大警力投入；“义乌交警”指出，将依据赛程加大调配管控力度，提高见警率和检查频率。

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