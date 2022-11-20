武汉又封城？网传21日起全市静默5天

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中国各地疫情复起，武汉市疫情也再起，盛传明天起封城5天。当地社群讯息称，武汉多区传出21日起全域静默管理5天，除保供市场，所有商店餐厅停止营运，办公室封闭改居家上班，全市中小学改上网课。

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据中央社今天报道称，中国新冠病毒疫情持续严峻，官方通报19日新增本土2万4435例（含确诊与无症状感染者）；武汉相对虽不严重，但已连续2天新增病例破百。消息问武汉又要封城？网传21日起全市静默5天。

据湖北省卫健委官网今天通报，全省19日新增本土确诊8例，均在武汉；新增本土无症状感染者241例，其中武汉占135例最多，且有74例为重点人群筛查检出，显示武汉社会面难清零，疫情恐快速扩散。

据微博、微信等社群讯息说，继江岸区1日至5日实施静默管理后，武汉当前疫情最严重的东西湖区，传出19日起静默管理7天。东西湖区迄今已有9处被列高风险区。武汉市江岸区肺炎疫情防控指挥部通报，20日早上8时起，将江岸区部分区域划定为高风险区和低风险区。

武汉武昌、江岸、江汉、洪山等行政区今天相继传出明天起将全域静默管理5天，民众为此赶紧出门抢菜，许多人得知连夜开车先“润”，引发大陆网友解读武汉又要封城了。

据中央社，武汉多个小区下发的通知显示，21日起，所有商业实体停业5天（保供超市、集贸市场除外）；所有餐饮店停业5天；所有写字楼封闭，人员落实5天居家办公；所有物业管理社区实行一门进出辖区；大学实行一周校园封闭管理；所有中小学转线上教学5天。

中国国务院联防联控机制11日公布优化防疫20条，宣示加大对地方“层层加码”、“一刀切”整治力度，严禁随意静默管理、封控、长时间不解封。

据中央社，武汉明天会否再封城，已在社群引发热议。至截稿，官方未对此作出回应。

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