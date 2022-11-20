英国前首相约翰逊批中俄独裁 布隆伯格却小心翼翼道歉

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美国纽约前市长，亿万富翁，彭博新闻社老板迈克尔·布隆伯格上周在他创办的新闻机构主办的商业论坛上为英国前首相约翰逊批评中国专制的言论道歉。约翰逊批评中国与俄罗斯是极权独裁国家。布隆伯格洗清自己说：约翰逊只代表他自己。

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据路透社今天报道称，迈克尔·布隆伯格为鲍里斯·约翰逊批评中国的言论道歉。路透社的报道认为，争议凸显了中国在亚洲的影响力以及公开批评北京的敏感性。

布隆伯格曾担任 2020 年总统竞选人，周四在新加坡举行的彭博新经济论坛上道歉，该论坛的发言人包括中国副主席王岐山和中国商界人士。

彭博社老板布隆伯格在Twitter上发表的道歉话说：“昨晚，有些人可能受到演讲者的言论的侮辱或冒犯。”

谈到约翰逊，布隆伯格说：“这些是他的想法，而且只是他自己的想法，他没有事先得到任何人的佐证，也没有亲自先与我分享讲话……对于那些因演讲者的言论而感到不安和担忧的人，我深表歉意”。

9 月卸任英国首相的约翰逊在前一天周三的讲话中尖锐批评了中国和俄罗斯的政治制度和两国领导人。约翰逊说，“让我们看看俄罗斯和中国，这两个前共产主义暴政的权力再次集中在一个统治者手中，这两个单一文化国家传统上对移民持敌对态度，而且他们的态度越来越民族主义。”

约翰逊说，北京和莫斯科愿意表现出对国际法规则的公然无视，并且在过去一年中通过他们所犯的灾难性错误证明了他们政治制度有巨大局限性。

路透社说，中国外交部没有回应路透社的置评请求。

据约翰逊的发言人表示，约翰逊是受布隆伯格本人邀请而发表讲话的，他的批评针对的是中国政府，而不是国家或人民。据约翰逊的发言人称，“约翰逊强烈批评威权主义和专制，包括批评俄罗斯和中国，并将继续批评。”发言人说，“约翰逊将继续在世界舞台上为自由和民主辩护。”

布隆伯格没有具体说明他的道歉是针对中国还是针对俄罗斯。

路透社说，但布隆伯格在西装上佩戴了一个乌克兰国旗小徽章。布隆伯格本人批评总统普京对俄罗斯邻国乌克兰的“野蛮入侵”，并邀请乌克兰总统泽连斯基将在论坛上发表远程视频讲话。

该报道称，论坛日程中并没有俄罗斯方面发言节目。

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