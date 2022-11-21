世界杯赛之际 中国拿下卡塔尔27年液化气供应合同

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卡塔尔周一宣布与中国达成一项为期27年的液化天然气(LNG)供应协议，卡塔尔称这是在乌克兰战争引发的全球能源危机中，该国所签订的有史以来 "最长的合同期限"。

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据法新社今天报道称，卡塔尔将向中国长期供应天然气。这一宣布正值欧洲寻找俄罗斯碳氢化合物的替代品之际，但欧盟尚未与卡塔尔酋长国达成这样的协议。

卡塔尔能源部长Saad Sherida Al-Kaabi在今天的新闻发布会上说，国有的卡塔尔能源公司每年将从其新的北田东项目向中石化（中国石油化工集团公司）出口400万吨液化天然气。这位同时也是卡塔尔能源公司首席执行官的官员说，这项协议是卡塔尔"液化天然气行业历史上最长的"供货合同。

亚洲其中以中国、日本和韩国为首是卡塔尔天然气的主要购买方，自俄罗斯入侵乌克兰以来，欧洲国家也对卡塔尔天然气的追求越来越高。但卡塔尔与欧洲人的谈判一直很困难，因为德国和其他国家拒绝签署卡塔尔与亚洲国家的那种长期协议。

北方油田，包括南方油田和东方油田，是卡塔尔到2027年将液化天然气产量提高60%以上，达到每年1.26亿吨战略的核心。

卡塔尔已经是世界上领先的液化天然气（LNG）生产国之一，水平与美国和澳大利亚齐平。近海的北方气田是世界上最大的天然气田，由卡塔尔与伊朗共享。

法新社说，中国是第一个签署北田东供应协议的国家。中国石化董事长马永生在北京通过视频会议发言时，将该协议描述为 "历史性的"，强调 "卡塔尔是世界上最大的液化天然气供应商，中国是卡塔尔最大的进口国"。

中国还宣布，已于2021年10月 "正式 "申请加入北田南项目的股份，该项目目前由西方能源巨头主导，包括美国康菲石油公司、法国道达尔能源公司和英国壳牌公司。这三家公司持有北田南项目25%的股份，卡塔尔能源公司持有其余75%的股份。

据卡塔尔能源部长卡比说，中国对北大油田的参与将进一步加强北京和多哈之间的良好关系。

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