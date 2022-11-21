中国再报2死亡例 公布疫死或成常态？

中国/新冠病毒

中国周一报告说，又有两名新冠病毒患者死亡，他们仍然是北京的老年居民。中国因为疫情复起而在几个主要城市继续实行严格的疫情限制。此前，中国官方曾承诺要放松这些疫情限制。

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据法新社说，中国今天宣布新增两例死亡病例，而且染疫病例在不断增加。中国是世界上最后一个实施严格疫情清零政策的国家，清零旨在尽一切可能防止感染和死亡。

清零政策涉及在疫情发生时实施封锁，对检测结果呈阳性的人进行隔离，以及几乎每天进行PCR检测。

中国政府于11月11日公布了几项重大的放松措施。但地方当局仍在采用严格的措施来应对病毒的传播。据中国生部周一宣布，在过去24小时内约有27000个新的本地阳性病例（绝大多数是无症状的）。这对中国来说是一个很高的数字，中国习惯于只有几十或几百个新病例。

据中国当局说，新的死者是一名91岁的妇女和一名88岁的男子，两人都有中风等严重病史。

中国周日宣布了自5月以来的首例新冠病毒死亡事件，死者是一名87岁的北京男子。

北京周一还报告了该市2200万人口中有962个新病例，比前一天的621个染疫有所增加。首都近600个地区，包括住宅楼，被划为 "高风险"，措施迫使居民留在家中或被转移到检疫中心。学校已经改用在线课程，员工被要求在家工作。

中国其他几个主要城市仍有限制，包括广州（南部），那里在一周内已报告了数万起病例。

法新社说，清零战略有效地遏制了病毒的传播，然而却对经济造成了沉重的打击，使中国与世界其他国家隔离，并在中国人中造成了相当大的厌倦疲劳。

11月11日公布的20条 "优化 "政策，包括简化旅行和缩短检疫期，特别是对来自国外的旅行者。在公告发布后，几个城市放弃了每周对居民进行数次的PCR测试，提高了对国家重新开放的希望。但周日的疫情报告使亚洲股市因担心潜在的新的禁封限制而暴跌。香港周一收盘下跌近2%。

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