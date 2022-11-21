中国否认在南海使用武力打捞火箭残骸

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中国周一否认其一艘海警船使用武力打捞了一块漂浮在海洋中的火箭碎片，该火箭碎片正被一艘菲律宾船只在南中国海拖走。中国外交部发言人毛宁在例行简报会上说，该物体是中国发射的火箭保护航天器载荷整流罩外壳的碎片。

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据路透社今天报道称，中国今天否认在南海使用武力打捞火箭残骸。一名菲律宾军事指挥官早些时候表示，中国海警船切断了与菲律宾船只相连的绳索，强行收回了该物体。

但中国外交部发言人毛宁说，“菲方人员首先打捞拖走漂浮物，双方在现场友好协商后，菲方将漂浮物移交给我们。”毛宁说，“这不是所说我们伏击并夺回物体的情况。”

菲律宾西部司令部司令、海军中将阿尔贝托·卡洛斯在一份声明中说，周日早些时候在中业岛以西约 800 码（730 米）处发现该物体后，当局派出一艘船只对漂浮物进行检查。卡洛斯说，该团队将物体绑在他们的船上并开始拖曳，然后中国船只靠近并两次阻断他们的航向，然后部署一艘充气船切断拖缆，然后将物体带回中国海岸警卫队的船上。

事件发生之际，美国副总统卡马拉·哈里斯周日抵达菲律宾，参加旨在恢复与这个亚洲盟友关系的会谈，这对美国努力对抗中国日益强硬的对台政策至关重要。

一位美国高级官员表示，哈里斯为期三天的访问包括在南中国海边缘的一个岛屿巴拉望岛停留，他还将重申美国支持 2016 年国际法庭的一项裁决，该裁决使中国在有争议的水道上的扩张主张无效.

据路透社说，菲律宾外交部在一份声明中表示，将对漂浮物事件进行彻底调查，并正在等待海事执法机构的详细报告。

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