中国疫情再肆虐 广州白云区限人员流动五天 香港特首亦「中招」

中国/疫情

武汉肺炎疫情在中国再次肆虐，在过去六天，每天的新增感染个案均超过2万宗，昨日的新增个案便上升到2.6万宗，广东省情况尤为严重，广州市白云区从即日起一连五日严格限制人员流动，包括学校暂停面授课，公共交通工具停驶。

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另外，曾在APEC峰会内与中国国家主席并肩而行的香港特首李家超，昨晚返抵香港机场时的核酸检测结果今(21日)早确定为阳性，他按例在家工作，并缺席今早的港区人大选举首次会议。至于与李家超在泰国的密切接触者是否染疫，港府未有提及，但就强调，李家超在曼谷与会的四天内，快速检测均为阴性，而陪同李家超出访泰国并于昨晚返港的行政长官办公室职员，昨晚的核酸检测结果亦全为阴性。

中国内地方面，国家卫生健康委员会今早公布，过去一日新增26824宗染疫个案， 分别是2277宗确诊和24547宗无症状感染。众多省市中，广当省占新增个案的三分之一，分别是984例确诊和8101例无症状感染；其次是重庆。但北京的新增个案增幅惊人，该市昨日新增共962宗病例，较前一天增加五成半，而由社会面筛查发现的，更较前日增加超过一倍，并持续出现死亡个案，继前日出现半年来首宗死亡病例后，昨日再多两宗死亡个案，分别是91岁女子和88岁男子，二人均是长期病患者。

在疫情最严重的广东省中，九成确诊和无症状感染个案均在广州市，共计8181例。当地疫情防控指挥部今日公布，由即日起至本周五，严格限制人员流动，以有效阻断疫情传播扩散风险。

根据通告，市民除接受核酸检测和紧急就医等情况外，「原则上非必要不外出」。中小学和幼儿园暂停返校及面授课。社区小区、城中村、产业园区实行封闭式管理。另外又会实行临时交通管控，地铁和公交暂停服务。除保障城市基本运行和疫情防控相关的车辆在落实相应管理措施的前提下予以通行外，其他车辆原则上不流动。

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