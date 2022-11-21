克里与解振华会面后 促中国合作加快减排

美国/中国/COP27

美国气候特使克里在埃及举行的联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）会议与中国特使解振华会面后，昨夜今晨呼吁中国在减少温室气体排放方面合作加快进展。

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据法新社报道，美国气候特使克里促中国合作加快减排。美国总统拜登和中国国家主席习近平上周在印尼20国集团（G20）峰会同意重新合作对抗气候变迁之后，克里（John Kerry）与解振华在埃及红海度假胜地夏姆锡克（Sharm el-Sheikh）这场联合国气候峰会上会面。

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据克里说：“美中应该要能共同加速进步，这不仅是为了我们自己，也是为了后代子孙。”据克里称，“所有国家都与中国在这关键十年做出的选择息息相关…我们都希望中国能履行全球责任。”

法新社说，中国气候特使解振华形容他与克里的会谈“坦率、友好、积极”，并认为是 “总体上非常有建设性。”

据解振华昨天对记者说：“我们已经同意，在本次缔约方会议之后，我们将继续进行正式对话，包括面对面的会谈。”

消息没有提及克里与解振华会见的时间。

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