北约秘书长：盟国可能提高防卫支出目标

提高防卫支出目标

北大西洋公约组织（NATO）秘书长斯托尔滕贝格21日表示，北约成员国可能于2023年7月在立陶宛首都维尔纽斯举行的下次峰会上，将现有各国防卫支出不低于国内生产毛额（GDP）2%的目标予以提高。

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路透社报导，斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）访问西班牙时表示：“我预期，即使2%（目标）可能被保留，但会以某种方式保留作为国防开支的底线而非上限。”

他说：“这类谈判将继续进行，但我绝对相信，这样的目标会以某种方式增加，因为现在每个人都看到有必要投资更多。”

2014年为回应俄罗斯併吞乌克兰的克里米亚半岛，北约各国领袖承诺扭转国防预算下降的趋势，同意自2024年起将经济产出至少2%用于国防。

自今年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，许多成员国都增加了军费开支。斯托尔滕贝格说：“在拟定未来10年左右的国防开支承诺方面，我无法确切告诉各位我们盟国会有哪些共识…但我预期将会是对增加国防开支更坚定的承诺。”

斯托尔滕贝格还警告，西方国家因俄乌战争正逐渐摆脱对俄罗斯能源供应的依赖，如今必须谨慎，不要对中国产生新的依赖。

他说：“我们看到中国越来越积极控制我们的关键基础设施、供应链和重要产业。”他呼吁盟国提高社会和基础设施的韧性（Resilience）。

斯托尔滕贝格指出：“中国的稀土矿产无处不在，包括我们的手机、汽车和军事装备。”“我们不能给专制政权任何利用我们的弱点并破坏我们的机会。”

北约于6月就新的战略概念达成共识，将中国描述为对北约“利益、安全和价值观”的挑战，指中国作为一个经济和军事大国，“其战略、意图和军事建设仍晦暗不透明”。

这份文件反映北约发生典范转移。北约先前自2010年开始的战略甚至未提到北京，那时北京主要被视为西方良性贸易伙伴和制造基地。

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