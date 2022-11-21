富士康成重点保护对象 河南号召复员军人应聘救急但挨批

中国/富士康/复员军人

河南郑州富士康厂区因大批员工害怕疫情逃离冲击生产，当地号召退伍军人到富士康工作填补劳工短缺，称应牢记“若有战、召必回”使命。但遭到不少中国网友批评，指中国军人不是人肉筹码，服务资本家。

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据中央社今天引述消息报道称，河南郑州号召退伍军人到富士康厂区工作填补劳工短缺，引起网友批评。

为避免节日、旺季到来前的供货延迟，富士康与河南当地政府部门纷纷动员人力到郑州富士康工作。且富士康也提出出勤激励加码方案。除了劳工外，河南一些地方也号召退役军人去富士康工作。

11月15日，河南长葛市退役军人事务局发出一份“关于号召广大退役军人积极报名郑州富士康招工的倡议书”，称富士康厂区、餐厅、宿舍已全方位消毒完毕，安全防护设施已改造到位，呼吁全市退役军人响应号召，牢记誓言，争当生产服务先锋，“牢记若有战、召必回”的使命担当，闻令而动前往富士康工作。

但这项倡议遭到不少批评，有网友表示，别天天跟退伍兵讲情怀，讲奉献，讲荣誉。“我们的情怀是为了国家，奉献是为了人民，不是为了资本家”、“即使退伍了那也是国家的军人，不是某地的人肉筹码！”且“若有战，召必回”这么严肃的语句怎么能用在这里。

河南省政府出手替郑州富士康招工挨批，当地媒体顶端新闻近日则发表社评说明辩护，称河南省各级党委政府主动帮助富士康解决用工问题，绝非跪舔民企，而是基于经商环境考量。社评说，河南各级党委政府主动出手帮富士康招工，意义极其重大，可说是“稳富士康，就是稳河南”，尤其当前特殊时刻，这种说法并不夸张。

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