恭喜习近平20大成功 张忠谋：是我的主意

台湾/中国/亚太经合峰会/张忠谋

台湾总统派遣参加亚太经合峰会特使张忠谋周一表示，台湾总统府告诉台湾代表，没有必要在泰国亚太经合峰会上回避中国国家主席习近平，这导致在中国一直在加强军事压力之际，发生了罕见的中国大陆与台湾互动。但张忠谋确指，至于他恭喜习近平20大成功、两人谈及健康情形，都是他自己的主意。没有消息表明台湾因此而陷入争议，但媒体对此抱有好奇。

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据路透社今天报道称，台湾特使张忠谋罕见相遇习近平后，表示台湾总统府曾下指示，无需在APEC上回避习近平。

路透社说，这个由 21 个国家组成的亚太经合组织是台湾能够加入的为数不多的国际组织之一，因为将台湾视为中国的一个省而不是一个国家的北京，阻止了台湾在大多数其他国家参与的国际机构。

而自从时任美国众议院议长南希·佩洛西 (Nancy Pelosi) 访问后，中国于 8 月在民主管理的台湾附近举行了军事演习以来，台北与北京之间的紧张关系有所升温。据张忠谋在从曼谷返回台北后对记者称，“当然，总统办公室曾对我说，如果有机会，没有必要避免见面或打招呼。这是唯一的指示。”张忠谋在从曼谷返回台北后对记者说。

张忠谋说他在周五与习近平进行了一次愉快的会面，他在谈话中祝贺习近平上个月召开了中国执政的共产党第 20 次代表大会。

同为台湾芯片巨头台积电创始人的张忠谋表示，他与习近平的互动和祝贺是他自己的想法。

中国官方没有对张忠谋与习近平的互动谈话发表评论。

亚太经济合作组织 (APEC) 传统上一直是中国大陆和台湾对话的少数论坛之一，即使只是顺便交换一下轻松话题。

据路透社说，蔡英文在 2016 年首次上台时，中国就切断了正式谈判机制，中国指责蔡英文是分裂分子。但蔡英文对此否认。

台湾以“中华台北”的名义参加亚太经合组织，这个名字也用于参加奥运会和其他一些活动。

据中央社署名叶素萍今天报道称，2022 APEC经济领袖会议落幕后，张忠谋今天出席在总统府举行的“2022亚太经济合作经济领袖会议代表团”返国记者会。

张忠谋先前曾透露，在休息室与习近平有互相问好，他恭喜习近平20大成功，习近平也称赞他气色很好。

媒体好奇，张忠谋与习近平的会面，事前总统府与国安单位是否有做沙盘推演，张忠谋恭贺20大成功，这个部分总统或总统府方面是否知情，总统对这个部分是表示肯定、尊重还是认为不妥。

据张忠谋指出，总统府的确曾经跟他说，假如有机会不必避免见面、不必避免打招呼，这是唯一的一个指示，至于后来，他恭喜习近平20大的成就，以及他讲自己健康的情形，“都是我自己的主意”。

据该报道，出席记者会的国安会副秘书长徐斯俭则补充表示，刚才总统蔡英文有特别交代关于这件事情，总统对于领袖代表张忠谋与习近平的互动表示“尊重”。

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