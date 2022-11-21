榄球世杯国歌错误频生 港协周内发指引订离场机制

香港/榄球世杯国歌事件

亚洲七人榄球系列赛南韩站决赛错播中国国歌事件发生后，被揭发原来早前两场外围赛同样发生错误，就是当场上播放正确的中国国歌《义勇军进行曲》时，荧光幕上的字幕却打上反修例运动的代表歌曲名字「GLORY TO HONG KONG（愿荣光归香港）」。香港第二把手的政务司长陈国基形容，连番出错是不可思议，情况荒谬，要求彻查；中国香港体育协会暨奥林匹克委员会则决定，本星期与属会开会后公布新指引，订明出现严重错误时须离场。

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继南韩站13日错播国歌事件后，有网民发现，早于本月6日的榄球世界杯终极外围赛香港对葡萄牙的赛事转播中，比赛前播放中国国歌时，字幕误植为「GLORY TO HONG KONG（愿荣光归香港）」。香港榄球总会19日确认事件，并指出，国际榄球理事会解释，这是「图像操作员」失误所致，并为此致歉，又会尝试在其点播视频和其他发布的视频中作出更正。

香港榄总其后在翻看录像带时发现，原来在更早于7月23日的2023年榄球世界杯外围赛香港对汤加的比赛中同样使用了同样的错误字幕。该会声明指出，错误播放或标错中国国歌名称是对港人和国家的不尊重和伤害，就此向国际榄球理事会表达强烈不满，对事件可能对香港声誉造成伤害深表遗憾。

对国歌连番出错，政务司司长陈国基昨(20日)晨出席活动后形容，情况荒谬及不可思议，对有关方面的解释感到不可置信，港府对事件大感不满，会去信国际榄球理事会和亚洲橄榄球总会表达强烈不满，并要求彻查和交代。港府亦会强烈要求香港榄总制定方法，确保同类事件不再发生；另外，香港警方的调查仍会继续，以确认事件有否刑事成分。

面对国际榄球赛事接二连三被发现播放中国国歌时出错，港协暨奥委会义务秘书长王敏超今早出席电台节目时表示，本星期内会与属会开会，公布新指引，当中订明，出赛队伍需要将合规格的国旗、区旗及国歌，提交予大会并签署确认；事件须由专人跟进，出赛前再次检查；如在比赛现场出现错误，现场最高级人员，例如团长或领队应该立即表态，用手势要求暂停并立即改正，包括以「T字」的暂停手势表态；如果情况严重，队伍应离场甚至退赛。至于不跟从指引的后果，王敏超没有明言，只说会视乎严重性处理。

但有评论指出，香港部分体育项目的出赛队伍只有一人，若要求运动员兼顾国旗国歌等非比赛内容，将会影响成绩，期望港协暨奥委会加以考虑。

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