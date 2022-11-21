美媒：中美竞争下习近平提拔大批科技专业人士进入中共领导层

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在中国力争成为能匹敌美国的科技超级大国之际，中国领导人习近平提拔了大批在航空航天、人工智能和其他具有战略重要性领域具备经验的官员进入中共新一届最高领导层。

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据华尔街日报署名Karen Hao今天报道，中美竞争之下，习近平提拔大批科技专业人士进入中共领导层。而习近平在上个月的中共二十大上表示，“必须坚持科技是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力。”

在205名成员的中共中央委员会中，具有科学和技术背景的官员人数已回升到与前领导人江泽民第一个五年任期期间大致相当的水平。江泽民1992年开始第一个五年任期，当时他实施了推动科研和创新加速发展的举措。这一人数回升的背景是，美国政府近来采取了一些遏制中国科技行业、并促进美国创新的举措。

根据总部位于华盛顿的智库布鲁金斯学会(Brookings Institution)汇集并与《华尔街日报》(The Wall Street Journal)独家分享的数据，在新一届中共中央委员会中，具有技术专长的中国官员有81名，占比近40%。该委员会是决定重大国家政策的精英机构，新一届委员名单是在上个月于北京召开的中共二十大期间宣布的。在前一届中共中央委员会中，这类官员的占比不到18%。

在由24人组成的中共中央政治局中，具有科学和技术背景的决策者人数从两人增至八人。中共中央政治局是中共中央委员会的核心机构。

在执政73年的大部分时间里，中共一直在努力解决“红与专”之争的问题，即是否应该招募具有技术知识的精英，即所谓的技术官僚，而不是纯粹搞政治的人士。尽管习近平在意识形态方面经常被外界与毛泽东相提并论，但不同的是，毛泽东对技术精英持怀疑态度，而习近平一再坚信科学技术对于增强中国经济和军事实力的重要性。

汇集和分析这些数据的布鲁金斯学会中国中心主任李成说，这些不仅仅是空话或空洞的目标，习近平有意提拔技术精英进入中国领导层。

据华尔街日报称，中共中央委员会的不少新晋技术官僚来自被中国政府确定为战略重点的新兴领域，包括半导体、环境科学和生物科技。布鲁金斯学会只统计了这些官员中曾获得科学或工程学位且之后曾在相关领域从业的人士，没有包括那些曾专注经济和金融领域的人。

中央委员会中，航空航天技术官僚以20席领先，他们在中国政治圈有时被称为“航天系”或“宇宙帮”。布鲁金斯学会的李成说，他们的地位凸显出习近平对航空航天业所扮演角色的重视，包括该行业对于中国政府军民融合战略的重要作用，以及其作为民族自豪感来源的角色。

根据布鲁金斯学会的定义，本届政治局七位常委中只有一人是技术官僚。作为习近平政治拥护者的丁薛祥兼具材料研究和政府管理经验，政治风险咨询机构Future Risk的研究主任Tristan Kenderdine表示， 丁薛祥有时被视为守旧派元老和新晋技术派精英之间的桥梁。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E7%BE%8E%E7%AB%9E%E4%BA%89%E4%B9%8B%E4%B8%8B-%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E6%8F%90%E6%8B%94%E5%A4%A7%E6%89%B9%E7%A7%91%E6%8A%80%E4%B8%93%E4%B8%9A%E4%BA%BA%E5%A3%AB%E8%BF%9B%E5%85%A5%E9%AB%98%E7%BA%A7%E9%A2%86%E5%AF%BC%E5%B1%82-11668819908

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