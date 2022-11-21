贺锦丽到 南海传爆破声

菲律宾/中国/美国/贺锦丽

美国副总统贺锦丽昨晚抵菲访问，今天却传出菲律宾占有的南海中业岛上居民昨天听到自中国占据岛礁传来的爆破声，中国海警还自菲国海军手中夺走不明海上漂浮物。菲律宾称正在调查不明漂浮物事实。

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中央社署名陈妍君今天报道，美国副总统贺贺锦丽（Kamala Harris）预定明天将赴菲律宾巴拉旺岛（Palawan），登上菲国南海大型多功能巡逻舰，听取海巡队在巴拉旺岛周边海上行动简报，菲国军方代表届时也将登舰。巴拉旺岛邻近主权具争议的南沙群岛。贺锦丽将成为美方史上访问巴拉旺岛的最高层级官员，外界预期可能引发菲中关系紧张。

该报道称，贺锦丽访菲南海却传爆破声，中方自菲海军夺漂浮物。菲律宾每日询问报（Philippine Daily Inquirer）消息称，中业岛居民昨天听到中国占据岛礁传来一系列爆破声，“强度足以撼动地面”。根据当地警方报告，“重复的声响”据信来自北京占据渚碧礁上的“大砲或武器”。但不具名的2名菲国官员说，他们仍在核实自上午11时30分到下午3时出现的一系列巨响来源。

北京当局目前在渚碧礁、美济礁、永暑礁等7个南海岛礁填海造岛，并建有飞机跑道。

中业岛距贺锦丽将访问的公主港（Puerto Princesa）约480公里，是马尼拉占据南沙群岛9个地物中最大的一个。约100名菲国平民住在岛上。

中业岛居民听到爆破声的数小时前，菲律宾海军与中国海警队在中业岛附近发生海上冲突。据管辖中业岛海域的菲律宾武装部队西部军区（WESCOM）司令卡罗斯（Alberto Carlos）今天发布声明说，Emilio Liwanag海军基地人员昨天上午6时45分左右透过长程相机（long range camera）发现中业岛以西约800码处，出现不明海上漂浮物。

菲国海军立即前往察看，并将漂浮物系在船上，想把它拖回基地。但编号5203的中国海警船随后出现，2度阻断他们的航道，并派出硬式橡皮艇切断菲国海军船上拖缆，将漂浮物带回中国海警船。

声明表示，菲国海军事发后返回基地，没有人员受伤。他们已将事件报告给直属总统府的“西菲律宾海国家工作小组”。

菲律宾新闻社（PNA）引述卡罗斯说，这个不明漂浮物为金属制，近似于约2周前在巴拉旺岛布桑加镇（Busuanga）发现的碎片。消息说，这个碎片疑似火箭发射后的残片。

据中央社，菲国外交部发言人达沙（Teresita Daza）说，外交部已得知这起事件，正等待海事执法单位的详细报告。他们将“彻底了解”这起事件。

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