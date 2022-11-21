11月22日起 进返北京人员实行落地三天三检

新冠反弹

据央视新闻报导，北京市21日召开第420场新冠肺炎疫情防控工作记者会。北京市政府发言人徐和建表示，当前大陆疫情点多面广频发，北京市连续出现输入病例，为进一步做好北京疫情防控，最大限度做到早发现、早处置。

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北京严格进京管理联防联控协调机制、北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组决定：从22日起，即从2022年11月22日起，对所有进返京人员实行落地三天三检，抵京后前三天，每天须完成一次核酸检测，阴性结果未出前，居家不外出。

此外，中国国务院联防联控机制综合组制定《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》、《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》、《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》、《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》等4份文件，详细列明应对措施，指导各地各部门做好新冠肺炎疫情防控工作。

其中，《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》列明，无疫情地区，严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》（下称第九版防控方案）确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测。

对于跨区域流动人员检测，按照“自愿、免费、即采即走、不限制流动”原则，在机场、火车站、长途客运站、高速公路省界服务区、港口等地设置核酸采样点，面向跨省流动人员提供“落地检”服务。

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