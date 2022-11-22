今年的“双十一”网购狂欢节越办越红火

“双十一”网购狂欢节

世界上最大的购物活动，被称为“光棍节”或“双十一”，刚刚拉开帷幕。由全球速卖通电子商务平台组织，目标是为数千种电子产品大拍卖。

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全球速卖通市场(AliExpress)由中国集团阿里巴巴于 2010 年创立，目前在 200 多个国家/地区开展业务，并以 18 种语言开展业务。去年，双十一活动（被称为“11.11 全球购物节”）在为期 2 天的促销中创造了 845.4 亿美元的商品总额，这要归功于 29万个品牌！今年第14届比往年提早两周开始，因此促销期从2天扩至12天，消费者尽情网上购物！

今年，“11.11全球购物节”推出了一系列响应当前消费者关注的节能产品：取暖器、电热毯、加热灯、电热水袋。保暖内衣等在欧洲销量增长明显（上周增长 130%）的品类（过去几个月增长超过 300%）。节日期间，该系列产品将提供特别折扣和专场闪购。依托全球速卖通的专业知识，他们受益于独家物流专线，确保最多7天送货上门。

这个一年一次的特殊降价购物提供数十万种产品，价格十分诱人，有的商品降价幅度高达 90%！一切都是为了向您提供非常有吸引力的优惠，例如新的主题购物页面，以突出其主要页面，根据季节客户最追捧的商品。

全球速卖通与世界银行 Klarna 合作，现在提供灵活的支付选项：对于平台上超过 30 欧元的任何订单，您可以分三期付款，并且不收利息。

甚至可以在节日期间通过 AliExpress（电子商务中著名的现金返还系统）进行在线购买，最高可返还 10% 和 10 欧元。有了这个全新的计划，折扣将在您的订单发货后自动记入您的帐户，有效期为 30 天（视条件而定）。

全球速卖通的购物体验必须尽可能完美无瑕，尤其是在 11 月 11 日这个天。第 14 版推出了新措施，包括运营相关产品的免费送货服务。部分产品还可享受购买后 15 天内的免费退货服务。得益于其本地仓库，全球速卖通AliExpress 基于 15,000 个合作伙伴中送货点（例如 Mondial Relay 或 Relais Colis）在法国提供 2 天内送达。目前，欧洲共有 36,000 个全球速卖通 AliExpress 品牌取货点，包括自动储物柜，可以免费快速取货。

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