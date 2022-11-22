河南安阳化工厂火灾 已致38人死亡

中国，工业事故

河南安阳一家化工厂发生火灾，已致36人死亡，2人失踪

中国河南一家工厂周一（11月21日）下午发生火灾，已致38人死亡，2人受伤，当局指火灾系员工违规操作电焊引发。

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法新社援引中国新华社报道，周一下午河南安阳一家工厂发生火灾，但未报道进一步细节，央视CCTV电视报道说，消防部门于下午4点22分接到安阳凯信达商贸公司发生火灾的警报，立即派员前往现场， "公安、应急部门、市政府和供电单位也同时赶到现场，开展搜救"。火灾在当晚11点前被扑灭。

官媒报道图片显示，火灾中黑色的浓烟笼罩厂房，至少有两辆消防车在现场灭火。另有视频显示大火被扑灭后被烧焦的建筑外墙。

报道最初统计有36人死亡，两人失踪，另有两人受伤送医，但没有生命危险。

当局表示，导致火灾的嫌疑人已被警方拘留。央视报道说，初步报告判定，事故是由该公司一名员工违规电焊引发。根据商业信息查询平台“天眼查”的信息，凯信达贸易公司是一家涉及机械、建材、非危险化学品、服装和消防设备的批发商。

山西太原一家化工厂同日也发生爆炸事故

法新社报道指，工业事故在中国频发，原因往往是由于不遵守安全法规。 同样在周一，山西太原一家化工厂也发生爆炸事故，官方报道没有提供人员伤亡情况，但报道了附近建筑物受损的状况。 根据网络上传出的视频，发生爆炸的工厂上空冒出滚滚浓烟，在天空形成一个巨大的蘑菇云。有居民房顶被振裂，地上是被振碎的玻璃碎片、掉落的窗框等，人们在惊吓中跑出家门。

山西省官媒 "大河报 ”援引当地官员说，救援人员已被派往现场，大火已被扑灭，“伤亡情况尚未得到消息” 。当地居民向媒体说，爆炸发生在下午5点25分左右，一些人被玻璃碎片砸伤。报道说，当天出事故的这个江阳化工厂2021年9月也曾发生过爆炸。

2019年3月，距离上海以北260公里的盐城一家化工厂发生爆炸，造成78人死亡，周围几公里的房屋受损。 而近年来最严重的一起工业事故是2015年天津港的重大爆炸，该港一个危险品仓库发生巨大爆炸，造成至少165人死亡，近800人受伤。

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