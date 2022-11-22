蚂蚁集团据报将被处以逾10亿美元罚款

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据路透社11月22日援引六位直接了解此事的消息人士报导，中国当局准备对蚂蚁集团处以超过10亿美元的罚款，为结束这家金融科技公司长达两年的监管整顿奠定基础。

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其中五位消息人士表示，中国人民银行一直在推动蚂蚁集团的改革，此前该公司2020年以370亿美元于中港两地上市的计划在最后一刻被否决，该监管机构正在准备对蚂蚁集团的罚款。

其中三位消息人士表示，在过去几个月里，中国央行一直在与蚂蚁集团就罚款问题进行非正式沟通。一位消息人士称，中国央行计划在今年晚些时候与其他监管机构就蚂蚁集团的改革进行更多讨论，并在明年第二季度宣布罚款。

报导称，对蚂蚁集团的罚款可能有助于为该公司获得期待已久的金融控股公司牌照铺平道路，再次寻求增长，并最终恢复其在公开市场上市的计划。

其中一位消息人士说，罚款可能会集中在蚂蚁集团被指控的与“资本无序扩张”有关的违规行为，以及自由商业行为导致金融风险。罚款金额可能超过10亿美元。这将是今年7月打车公司滴滴出行被罚款12亿美元之后，中国当局对互联网企业最大的一笔罚款。

其中四位消息人士说，然而，在中国明年任命国务院和其他政府机构的一些高级官员之前，对蚂蚁集团的处罚不太可能最终确定。蚂蚁集团、中国央行和中国国务院新闻办公室没有回复路透社的置评请求。

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