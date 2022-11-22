鼓吹武统台湾屠杀台湾人的中国学者李毅退出推特

推特

在推特上鼓吹武统台湾屠杀台湾人的中国学者李毅，21日发推表示，因为他的推文近来连续被举报删除，他将退出推特。

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李毅近日的一篇推文写道：解放台湾，中共解放军伤亡不会超过两位数。台湾杂种根本没有还手之力，也不敢还手，谁反抗就株连九族。战后治理也很容易，先屠一半，剩下的就会比狗还听话，定时喂骨头就行了。”

李毅另一篇推文写道：“如何解决台湾降而不服的局面？一个字：屠。‘台独必须死’这五个字必须要印在每个台湾人脑海里，谁带头闹事就杀谁，我们不会造成大面积伤亡，只要清理掉个别挑事者就行。一个连国家概念、民族信仰都没有的杂种聚集地，一群给安倍立雕像的贱X，我不信它们的骨头比导弹还硬！”

李毅的推文下方显示，推特的“由于违反了仇恨行为规则，我们锁定了‘@李毅看世界’（@lyksjzn）的账号。通过收到的关于该账户行为的不同举报，我们发现该账户违反了仇恨行为的规则。”

中国网友则在评论中表示，“这是马斯克做的真正好事”、“支持马斯克的这一决定，把那个人渣李毅清除推特！”。

也有中国网友表示：“李毅言论，特别是株连九族的话，实在是非常奇怪，禁言是必然的”、“中共不是总是强调南京大屠杀吗？那你这种言论这种行为和你们总是强调的南京大屠杀有分别吗？”

21日，李毅在推特发文称：“退推了，再见。从昨天到今天，所有推文被反贼和台湾杂种举报，强制删除。它们侮辱谩骂攻击我上千条信息，竟然没有一个中国人站出来说话”。

推特此前常常被指控帮助左派和中共审查言论。马斯克收购推特后，开除了推特多名高管，包括被指与中方关系密切的华裔董事李飞飞。

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