十问卫建委 质疑政府防疫无方引起轰动

中国-新冠病毒

北京当局再度强化清零措施后，一篇题为『十问』的文章11月22日在微信公众号『长安课堂』发出，质疑中国政府防疫不力，质疑当局为何迟迟不结束管控，文章引起轰动后，『长安课堂』已被封号，但文章已在社群网站广泛流传。

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自称“升斗小民“的作者在『十问』中发出的第一问是：卫建委的主要职责是统计染疫数据吗？对于患者的治疗，卫建委做了多少推广工作？对于奥米克戎的致死率，卫建委公布了吗？基层防疫层层加码，卫建委处理了几个人？新疆西藏等地今年连续几个月封控，卫建委认为合适吗？

作者第二问直接质疑“清零政策“：

历史上产生的任何流感病毒有被人类消灭了的吗？如果没有，凭什么可以消灭新冠病毒？如果消灭不了，要付出什么样的代价才能对一个看不见摸不着的病毒清零？一轮轮核酸检测到底有多大用处？

第三问质疑国产疫苗的效力：

绝大多数民众都打了三剂以上新冠疫苗，为什么还是照样不断感染？到底疫苗有没有用？

第四问直接针对奥米克戎的致死率：

与其他病毒相比，奥米克戎的致死率到底是低还是高，到底致死了多少人？

第五问质疑当局解除管控的标准是什么？如果没有客观科学的标准，难道要一直管控下去吗？

作者在第七问继续质疑防疫政策：

我们的新冠防疫决策依据究竟是什么？是数据，是模型，还是推测？一些专家都说了奥米克戎毒性很低，为什么还要管控一个并不致命的病毒？

作者第九问质疑世界上120多个国家为什么早就没有对新冠实行管控？“印度的疫情究竟是个什么情况？非洲的尼日利亚防疫防疫工作成效显著，我们不去对标和自己国情差不多的印度，不去学习尼日利亚，整天统计美国的数字，这样对我们防疫有什么意义？”

作者还质疑，卡塔尔世界杯开幕了，现场球迷都不戴口罩，也没听说要核酸证明，“难道他们和我们生活的不是一个星球？”

『十问』问的都是常识性的东西，在中国网络引发轰动，纷纷评论，但很快『十问』就被删除了。

一位网友不满地表示，十问的态度相当温和感觉不到任何激烈的情绪和尖刻的语气，更加谈不上挑衅，即便这样，文章竟然连同账号一起消失了，“我惊呆了，已经敏感紧张到这个地步了？全国公众每天最最在意关注的话题，怎么不允许讨论了？

当局不回答，一位叫雷尼尔的网友在推上发出『十答』：1，这不是你该问的；2，这不是你该管的；3，这不是你该知道的；4，这不是你能理解的；5，你的思想是危险的；6，你是哪个单位的；7，你有什么目的的？8，你是受到境外势力驱使的。9，你是歪曲事实别有用心的。10，你是对抗人民对抗党对抗伟大社会主义价值观，你是终将失败的。

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