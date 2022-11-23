卡塔尔世界杯观众不戴口罩 中国人越对比越愤懑

中国-新冠病毒

世界已与病毒并存，电视上转播的卡塔尔世界杯足球赛观众不戴口罩的画面，让热爱国际足球大赛、但是至今还受苛刻的清零政策限制的中国人愤怒不已。

广告 继续浏览后续

法新社援引一段广东居民的博文说：这个世界上“一些人在现场观看世界杯赛无需戴口罩，而另一些人被封锁在自己家中已经数月”。

他继续在微博写道：“是谁盗走了我的生活？我不会告诉你!”

中国在2019年年底发现新冠疫情，现在是全球最后一个试图通过封城或者封锁小区以及迫使数千万人做核酸的办法来阻止新冠病毒的传播。

其实，中国这个周三确诊病例为29157例，这个数字之低与其他国家无法相比，但已接近中国4月份上海封城时期公布的最高纪录。

根据野村综合研究所，截至周二，超过四分之一的中国人以各种不同形式被隔离在家，与无数不戴口罩的自由人群庆祝2022年卡塔尔世界杯足球赛的画面形成强烈对比。

一名家居山西的网友在微博写道：“世界杯让大部分中国人看到了国外正在发生的现实，从而为自己国家的经济和青年人的命运感到担忧。”

一封题为『十问』、质疑中国是否与卡塔尔生活在“同一个星球”的公开信周二在微博公布后引起强烈反响，但很快受到审查并被删除。

2022年世界杯足球赛在中国国家电视台、俗称央视直播，这与那个每天向中国人灌输新冠疫情在外国尤其在美国造成无数人死亡的恐怖信息的电视平台是一家电视台。

前面提到的『十问』质疑，“非洲的尼日利亚防疫防疫工作成效显著，我们不去对标和自己国情差不多的印度，不去学习尼日利亚，整天统计美国的数字，这样对我们防疫有什么意义？”

法新社报道说，中国人越来越难以忍受隔离，致使近日以来在多处爆发了游行示威。

星期三，在位于河南的总装苹果手机的富士康工厂爆发了群体反抗行动，一些要求取消限制的工人与身裹白衣安全服的人员以及防爆警察爆发了冲突。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅