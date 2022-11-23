天安门广场气氛肃杀 专家指中国深陷清零陷阱

中国-新冠病毒

北京新一轮的封锁几乎让全城处于停滞状态，一张天安门广场被栅栏围起来的照片在全世界疯传，广场上除了安全人员，给人一种世纪末的感觉，整个北京城陷入一片死寂。

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法新社23日发自北京的报道说，面对新一波的管制措施，北京人“受够了!” 谁也没想到，管制会越来越严厉。11月18日，北京市政府宣布在某些街区关闭“非必要商店”，然后宣布关闭所有学校至少一星期，星期天，当局要求企业和机关让95%的职工留在家工作，11月24号开始，所有博物馆和公园关闭。而且，从同日起，所有公共交通乘客必须提供48小时核酸检测证明而不是此前的72小时。已经两周了，大部分大企业以及商业中心要求所有顾客必须提供24小时之内的核检测证明。

这还不算，已经有几十万甚至数百万北京人被隔离在家中。一位在办公室工作的北京女孩对法新社说：“我受够了，受够了管制，街上没有一个人”。一名长居北京的法国女子周一在男朋友家过夜后，被困住不能出楼，理由？楼里有人被发现阳性，整个大楼隔离五天。这位女士担心五天过后还会继续延长隔离。

这个不叫隔离或者不叫封城的封城远远不是北京市独有的情况，从这个周四起，所有进入上海的外地人本地人外国人五天之内没有权利进入公共场所。周三，郑州八个小区宣布，25日起连续五日进行全员检测，23日，位于郑州的富士康集团爆发了大规模抗争。沈阳市同日宣布，24日起，将在九个小区进行大规模检测，持续到28日。所有出行将受到严格限制。事实上，广州和重庆几周前已实施了严厉的封城措施。

法新社报道说。中国有些地方持续封锁，但从未对外宣布，比如内蒙古 、西藏和新疆，这些自治区的城市有的已经被封锁了好几个月。

法国世界报报道说，不要对不戴口罩出现在G20的中国国家主席习近平抱任何幻想，中国的清零政策陷入死胡同，我们没有注意到中国内部的防疫措施有丝毫的放松。中国副总理孙春兰21日视察重庆时命令“采取立即的、果断的、决定性措施打断传染链”。

11月11日，中国国务院曾公布20条措施，强调优化防疫，放松严控政策，不再进行大规模的普筛等等。石家庄市认为领会了中央政策，上周末决定，进入公共场所不再要求核酸证明，一些中国人以为看到了清零政策的尽头。但是，长期被灌输病毒会致死的宣传的石家庄居民反而很害怕，星期一，他们使用各种名义请假，或者不去单位工作，或者不让孩子去上学，然而，石家庄的“放松”并没有持续几天，现在，石家庄居民又被要求重新进行全员检测。

一名在北京的法国科学家认为，中国掉入了清零陷阱。疫情早期曾起过一定作用的清零和隔离措施，在奥米克戎变异进入后完全丧失了作用。这种传染率极高、致死率极低的病毒是无法清零的，在西方和世界上大部分国家，由于普遍接种，社会全面放开，在中国，一方面要遵守来自北京的清零政策，另一方面，由于没有有效的疫苗以及人们害怕接种，也迫使地方当局不敢放开。

报道指出，在中国，疫苗被视为是一种危险，一开始，接种仅仅限制在18-59的人群之间，目前大约只有70%的60岁以上的人打过三针，年龄越高，接种的比例越低。

纽约时报23日的报道评论说，中国的许多人对新冠病毒谈虎色变，因为政府庞大的宣传机器在整个疫情期间一直在向人们灌输对这种病毒的恐惧，对其他国家的大量死亡和许多“新冠长期症状”患者进行耸人听闻的报道。

香港病毒专家金冬雁对德国之声表示，中国目前流行的病毒致死率比季节性流感还要低，很多人其实不需要治疗，他们需要的是心理治疗。病毒不杀人，重要的是防止“恐惧杀人”。

中国当局似乎也很悲观，他们刚刚下令，要求许多城市加速增建包含10%重症病房的医院，这意味着清零政策远远没有结束之日。

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