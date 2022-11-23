郑州富士康抗议对峙 鸿海强调津贴按约发放、持续与员工沟通说明

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富士康河南郑州厂区23日传出发生员工抗议及警民对峙暴力事件。有抗争劳工持棍棒砸毁苹果供应商富士康厂区内的监视器，及抗议者与“大白”对峙冲突的视频出现。鸿海在当天傍晚发出三点声明，包括对于暴力行为，公司会持续跟员工以及政府做好沟通，避免类似事件再次发生等。

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路透社引述网络上传的视频报导，郑州富士康厂区爆发抗争，数以百计呐喊“付我们工资”的员工，被身穿防护衣且手持警棍的“大白”包围。原先上传至“快手直播”的影音已悉数被下架，但推特等网站仍出现爆发抗争的记录画面。

根据部分视频内容和上传资料，部分员工抗争主要原因在于工作津贴认知差异、新进员工与曾确诊者混住产生疑虑等因素。报道还称有几名工人受伤，防暴警察赶到现场恢复秩序。

富士康母公司鸿海集团傍晚发三点声明，指昨晚起郑州园区部分新进员工，对工作津贴认知疑虑提出诉求，公司强调对于津贴一向按合约内容履行，并会持续向相关员工沟通说明。

鸿海声明称，网传近期郑州园区宿舍安排新进员工与曾确诊的员工混住，并无此事；同时强调对于暴力行为，公司会持续跟员工以及当地政府做好沟通，避免类似事件再次发生。

一位熟悉郑州情况的消息人士说，该厂的生产没有受到工人骚乱的影响，产量仍然“正常”。路透社此前曾报导，富士康的目标是在11月下旬前恢复郑州iPhone工厂的全面生产。

虽然最近的抗争给这个目标增加了“不确定性”，但该消息人士称，公司仍在努力实现这个目标，并补充说“只有一部分新招聘的员工参加了骚乱活动”。

第二位熟悉此事的消息人士说，富士康不太可能达到目标，他指出骚乱引发的干扰，尤其影响到为弥补劳动力缺口而招聘的新员工。“最初，我们想看看新招聘的员工是否能在11月底前上线。但由于骚乱，可以肯定的是，我们无法在月底前恢复正常生产。”

富士康郑州厂区是全球最主要的苹果手机生产基地之一，但在10月暴发疫情后防疫乱象不断，10月底还发生引爆舆论关注的员工徒步“逃难式”返乡。富士康在员工大规模离开后提高薪资水平，并提供奖金以吸引和留住员工，地方政府也大力支持。

财联社周三晚报道称，郑州富士康对于选择离职返乡的新进员工给予1万元费用，含薪资、隔离费、误工费、车费等各类补贴。扫离职码办理离职登记后上车前先支付8000元，返乡登车扫乘车码后4小时内再支付2000元。

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