万润南：台海局势凶险 如何避免打仗

中美台

台海局势是⽇前拜习会讨论的核⼼，双⽅各⾃划出底线，习 称这是中美关系的第⼀道红线，⽽拜登则强调中国不能胁迫 台湾，反对任何单⽅⾯改变台海现状的⾏为。⼆⼗⼤后，习 近平视察军队，提出“聚焦打仗”。如何看待台海形势，四通 集团创始⼈、被当局视为六四事件“幕后⿊⼿”，曾任民主中国阵线主席，目前流亡法国 的万润南先生忧⼼忡忡地对本台表示，台海局势已⾛到很凶险的地步。

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法⼴：两岸形势⾃从蔡英⽂担任台湾中华⺠国总统以来处于 持续的紧张状态，台北不再接受“九⼆共识”，北京则不断出 动军舰和战机威胁对岸。两岸的对峙在时任美国众议院议⻓ 佩洛⻄⼋⽉访台后更加严重，在你看来，两岸爆发冲突的可 能性有多⼤？

万润南：我认为台海情势很凶险。为什么这样说呢，如果我 们从台湾、中国⼤陆和美国三⽅⾯的态势去看问题，我们就 会得出这样的结论。⾸先，从北京⽅⾯来看，习近平完全不 顾经济发展搞清零，倒⾏逆施，为的什么？我们上次谈了， 就是为了准备打仗。⼆⼗⼤结束后习近平视察军队，再次明 确要求军队聚焦打仗，习的逻辑是很清楚的。

习为什么要打仗，⾸先他要实现他所谓的中华⺠族复兴梦， 这个中华复兴梦的核⼼环节就是两岸统⼀，⽽实现两岸统⼀ 在某种程度上似乎成为他的⼀种执念，这是确保他⻓期执政 的前提条件。各⽅分析也显示，习要在⾃⼰任上完成“统⼀⼤ 业”，这个时间美⽅智库分析是2035年，我感觉最⼤的可能是 2024年，也就是台湾⼤选年，同时也是美国⼤选年。

法⼴：为什么是2024年？美国⼤选年对台海局势的演变会产 ⽣多⼤的效应？

万润南：美国中期选举刚刚结束，众议院重回共和党⼿中， 但是，这并不意味着美国对台政策会得到丝毫缓解，相反， 竞选众议院议⻓的共和党议员⻨卡锡此前已经公开表示，他 担任众议院议⻓后，将率领代表团访问台湾，这个时间很可 能就是明年⼀⽉。想想⼋⽉份时任众议院议⻓的⺠主党⼈佩 洛⻄访台时引发的震撼，如果⻨卡锡明年成⾏，北京的反应 可想⽽知。⽽且，明年⼜是美国总统选举的初选年，台湾议 题将会不断被提起，可以说，2024将是⼀个很危险的年头。

法⼴：习与拜在印尼巴厘岛会谈时，习⼀⽅⾯强硬强调台湾 是中美关系的第⼀道红线，同时⼜强调地球很⼤，容得下美 中两国等等；拜登⽅⾯则透露出⼀个很重要但也让⼈费思的 信息，他说，他与习近平会谈时，得出北京并没有⽴即的⼊ 侵台湾的企图，⽽且，他说这是习近平对他的承诺，但是这 个承诺点出了⼀个时间段的问题，即⽴即的和⻓远的关系， 给⼈的感觉，这场战争不会⽴即爆发，但不排除早晚会来？

万润南：这是我想接下来谈的⼀个问题。习意识到，与美国 的对决已经在所难免，⽆论从价值观，从制度等问题来看， 中美愈来愈对⽴，习近平要向世界推销中国模式，⽽美国要 削弱专制中国对全球的影响⼒。从中⻓期看，价值观冲突， 制度对⽴，这是⼀个根本上不可调和的问题。拜登上台伊 始，组织⺠主国家对抗专制国家阵线，意图也在此，⽽且明 确宣示，对⼿就是中俄，并且强调中国更危险。中美关系变 数很⼤，⼀个最关键的问题就是台湾，习近平要完成他的“统 ⼀⼤业”，要在他任上完成“解放台湾”，完成统⼀⼤业，美国 能容忍他这样做吗？拜登与习会谈重申⼀个中国政策，这是 重申⼀贯的说法，但其核⼼就是反对任何⼀⽅单⽅⾯破坏现 状，⼀旦现状破坏，会出现什么状况呢？拜登上台后曾四次 提到，如果中国攻击台湾，美国将不惜⽤武⼒捍卫台湾，不 少分析指出拜登不⼩⼼打破了在台海问题上的“模糊战略” ， ⽩宫⽅⾯也不再⼀次⼀次出来“纠正”了。

法⼴：按照你的分析，既然习已意识到最后与美国对决势在 必⾏，也就是意识到⼀旦台海战争爆发美国绝不会置之度 外，那么，北京为打赢这⼀仗，做了哪些准备？

万润南：从中共⼆⼗⼤领导班⼦的布局看，习也完全是在朝 这个⽅向⾛，中共政治局清⼀⾊的习家军，常委全是亲信， 温和派改⾰派全被剔除，可以说这是⼀个战时内阁，完全⼀ 边倒，不允许不同声⾳的存在。从习的政策和决策看，可谓 通过全⽅位清零实⾏全⽅位控制，他要掌控⼀切，完全不给 社会留下空间。⼤搞清零防控，搞供销社等等，习其实是在 考虑怎么在战时搞社会控制，搞战时经济。可以说习通过“清 零”⼿段实现了反对派清零，红⼆代清零，经济清零，⼤权在 握，打不打，何时打，他⼀个⼈说了算。

⽽且，习已经把“统⼀台湾”写⼊了⼆⼗⼤修改后的党章，习 要破釜沉⾈吗？习的做法聪明吗？这⾄少意味着，习给他⾃ ⼰，给全党⼜套上了⼀道紧箍咒：⾮解放台湾不可，没有后 退的余地。这从另⼀⽅⾯也给美国和⻄⽅⼀个很⼤的运作的 余地，既然你把⼀切都聚焦在台湾问题上，那我们就在台湾 问题上跟你⽃。

法⼴：拜习这场会谈给⼈的感觉似乎还是要把话说在前⾯， 说在前⾯的⽬的是避免全球两⼤强权发⽣冲突，为什么你坚 持认为，台海局势仍然⾮常凶险？⽽且发⽣冲突的可能性极 ⾼？

万润南：除了习近平在⼆⼗⼤把统⼀台湾写⼊党章，⼆⼗⼤ 后习⼜巡视军队，公开要求全军聚焦准备打仗，这显然不是 凭空威胁。这说明什么？说明习有严重的不安全感，⽽这个 不安全感的核⼼就是美国，他知道，美国将是他向世界推销 中国模式，尤其是统⼀台湾的最⼤障碍。

习为什么要搞战时内阁，⼀⽅⾯他确实预感到⼀场跟美国的 正⾯冲突将不可避免？另⼀⽅⾯，这也不光是习这么想，美 国⽅⾯，包括美国军⽅以及华盛顿的智库，也有类似这样的 表述，⽐如华盛顿就有⼗年内跟中共有⼀场决战这样的讨 论，认为时不我待，未来十年是美国打败中国的时间窗口期。美国⽇前公布的国家安全报告，以及美国⼀些智库的分 析报告，都在朝着这个⽅向⾛。

另外⼀个很现实的情况是，美国与北京坚决对抗的全⺠意识 很⾼，美国⺠主党与共和党共识不多，但⼀致对抗中国的挑 战则是两党罕⻅的共识，在如此背景下，美国国会将继续推 动与台湾的关系，包括实地访问，包括推动相关⽴法。

我们记得，今年⼋⽉美国众议院议⻓佩洛⻄访台时引爆的台 海危机，中⽅出动⼤军，举⾏持续数⽇的围岛实弹⼤规模演 习。现在众议院落⼊共和党⼿中，共和党⼈已经声明，执掌 众议院后将会更加强化与台湾的关系，这预示着更多的更⾼ 层级的访问，以及相关的⽴法⾏动。从这个意义上说，美国 也在“逼”北京在台湾问题上“冒进” ， “迫使”习近平打仗。

法⼴：恐怕问题的核⼼是，习近平要冒险“解放台湾”，为此 采取越来越⼤胆，越来越具挑衅性的动作。现在很清楚的 是，北京越是冒进，美国⾏政当局尤其是国会⽅⾯也越是不 肯退让。乌克兰战争俄罗斯严重受挫会不会让北京⽅⾯吸取 ⼀些教训？有分析认为，习近平如果真的要打仗，不等于⾃ 杀吗？你觉得他有把握打这个仗吗？

万润南：从某种意义上说习近平或许不想打仗，或者说害怕 打仗，但我认为，也就是我们刚才所提到的⽂明与专制的对 决，削弱专制⼒量，是美国的根本⽬标。⽽台湾问题恰恰是 中共的⼀个命⻔，是它的阿喀琉斯之踵，美国的做法很⾼ 明，⽽北京的姿态很⾼，不断宣称这是我们的底线，红线， 第⼀红线，你不能穿越如何如何，你越在乎的地⽅，实际上 就是你越脆弱的地⽅，⽽美国⼀定会在这个问题上做⽂章。 ⽽且已经做了，对台关系法更进⼀步，美国议员不断访台， 甚⾄提出接纳台湾进⼊国际组织，有些美国议员甚⾄提出考 虑建⽴美台正式外交关系等等。美国做得很有步骤，中共不 是完全不明⽩这个道理，⾥头有明⽩⼈，再三讲要有战略定 ⼒，⽽习近平做得很蠢，他把统⼀台湾写进了党章，实际上 给⾃⼰的罩⻔⼜套上⼀套紧箍咒。

如果台海局势升级，⽐如美国『台湾政策法』在国会通过， 总统签字⽣效，甚⾄美台建⽴起某种⽐较正式的外交关系， 或者台湾进⼊国际组织，中共会怎么反应？习会怎么做，你 看中共党史，你会知道他会怎么做。⾸先，可能会采取围⽽ 不打，环岛封锁，逼谈。当年共产党围困⻓春，包围了五个 ⽉，他先围，⼀围以后，台湾的经济、⺠⽣都会得到影响。 围⽽不打，围⽽逼谈，还有围点打援等等。

法⼴：假如真的发⽣这样的战争，最后的结局是不可想象 的，不少⼈预测那只能导致习近平政权加速崩溃，也有⼈认 为问题不那么简单，两败俱伤，⽟⽯俱焚的可能性也很⼤？

万润南：台海情势越来越朝着很危险的⽅向滑⾏，但各⽅应 该朝着避免战争，实现两岸和平的⽅向⾛，怎么⾛？可能这 只是⼀个理想，但是也应该有这样⼀个⽬标。在我看来，台 湾问题的解决，也有上中下三种可能，最好的可能是两岸既 解决了统⼀问题，⼜符合世界价值观潮流，这种可能性很 ⼩。第⼆种可能，有争执有⽭盾或者有冲突，但不打起来， 尽可能维持⼀个和平现状。第三个是打起来，⽟⽯俱焚，导 致整个世界也变得很⿊暗。

有没有最好的可能性？⾸先⼤陆和台湾要达成⼀种共识，现 在没有共识，原来跟国⺠党还有⼀个九⼆共识，可不可以形 成⼀个共识呢，我认为是有可能性的，当然我说的是⼀种理 想状态，是⼀种最好的可能性，能不能实现，可能性很⼩， 但如果存在可能性的话，如果⽬标清楚的话，各⽅是可以朝 着那个⽅向争取。

我跟朋友讲，台湾跟⼤陆可以在⼋个字下争取达成共识，⼋ 个字：⼀国两治，⼀国良制。前四个字涉及现状，现状是什 么：⼀国两治。⼤陆对台湾没有治权，台湾对⼤陆没有治 权，⼀国两治，这是现状。也是为了避开战争，为了避开最 坏的局⾯。美中三个联合公报的基础是“⼀个中国政策”，拜 登与习近平会⾯时重申美国的⼀个中国政策没有改变，在这 个前提下，承认⼀国两治，⽬标是达成⼀国良制。⼀国良 制，良，是优良的良，制是制度的制，什么是良制，应该是 两岸最后都有发⾔权，共产党不是有制度⾃信吗，你说你的 制度好，台湾说我的⺠主制度好，怎么解决这个过渡问题 呢？⻢斯克说搞⼀个台湾特区，招来许多⼈骂，我说不是搞 台湾特区，⽽是两岸共同搞“⼀国良制”试验区，可以叫台闽 特区，或者闽台特区，把福建，也就是整个闽南语地区与台 湾⼀起成⽴特区，在特区内实施台湾的现⾏政治制度。这个 话其实中共元⽼项南当年说过，什么意思，台湾2400万⼈， 福建4187万⼈，如果合成⼀个经济或者政治特区，台海还有 问题吗？没有问题了，因为台湾海峡是这个特区的内湖，这 中间⼤陆和台湾之间修⾼铁也好，修隧道也好，只是特区内 部的事，还打什么仗？⽽且都讲闽南语，共产党你不是制度 ⾃信吗？

如何建⽴良制，通过两岸各⾃公投的形式讨论新的宪法，两 岸进⾏和平竞赛。⼤陆这边也不⽤害怕，福建4000多万⼈ 呢，台湾才2000多万，台湾还有许多⼈是外省籍。解决这个 问题的唯⼀办法，就是⼀定要以⼤事⼩，不能够以⼤欺⼩， ⽽且还有⼀个，我不要你的⼀⼨⼟地，反过来给你台湾⾯积 3.5倍的福建省，你能拒绝吗？从经济上讲，台湾⼈均三万美 元，⼤陆⼈均⼀万美元，让台湾带动闽南语⽼乡共同富裕起 来，这有什么不好？还有现在如果真的能够成⽴这么⼀个六 千多万⼈⼝的特区，经济上不得了，⽐现在世界上许多⼤国 都好，台湾的⾼技术优势、精细农业有了更⼤的发展空间。 这样的话，台海还会有战争吗 ?

法⼴：也就是说，这个台闽特区，不仅仅是所谓的“各⾃表 述”了，即，在台湾⽅⾯，台闽特区属于中华⺠国，在⼤陆⽅ ⾯，台闽特区属于中华⼈⺠共和国，⽽是要实施台湾的政治 制度，这就需要⼤陆完全放⼿了？这有可能吗？

万润南：以习近平⽬前的认知程度，完全没有可能。但我相 信两岸都有⼀些忧国忧⺠的智者，他们会听得懂这个⽅案设 计的⽤⼼良苦。我和⼀些台湾的朋友谈及这些想法，他们都 拍案叫绝，同时也认为可能性很⼩。我也认为可能性很⼩， 说了也⽩说。但是，我还有⼀种“执拗”：⽩说也要说，争取 不⽩说。

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